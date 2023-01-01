У Маневицькій громаді попрощалися з полеглим Героєм Олександром Захарчуком

У Маневицькій громаді попрощалися з полеглим Героєм Олександром Захарчуком
На Маневиччині скорботний день – в останню земну дорогу провели 43-річного старшого солдата, навідника стрілецького відділення Олександра Захарчука.

Про це повідомили у Маневицькій селищній раді у Фейсбуку.

"Воїн-захисник на початку березня 2022 року пішов на фронт відстоювати незалежність та суверенітет України, воюючи з безжальним окупантом. 14 жовтня 2023 року захищаючи рідну країну від навали рашистів під час виконання бойового завдання на Луганщині внаслідок мінно-вибухової травми загинув", - йдеться у повідомленні.

Клята війна обірвала ще одне молоде життя. Зі зболеним від горя серцем мама, дружина, діти, уся родина.

Сьогодні, схиливши голови у пошані мешканці громади зустрічали Героя, який востаннє повертався до рідного дому. Провести в останню дорогу загиблого бійця прийшли родичі, односельчани, представники влади та військові побратими.

Панахиду за упокій душі українського захисника відслужили у Свято-Іллінському храмі, поховали з почестями на місцевому кладовищі.

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Теги: Похорон Героя, Олександр Захарчук
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