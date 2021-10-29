У луцькій стоматполіклініці є пільгове протезування для військових та їхніх сімей





Програмою «Здоров’я мешканців громади» – 234 особи, інформують



Валерій Антонюк – батько загиблого військового. Його син Роман поліг на війні з російськими окупантами у грудні минулого року. Кілька місяців тому пан Валерій дізнався від працівників міського управління соцзахисту про державну пільгу на оплату протезування зубів. Її він має як член родини загиблого. Чоловік одразу звернувся за консультацією у КП «Луцька міська клінічна стоматологічна поліклініка», бо ця інформація була для нього актуальною.



«Адміністраторка поліклініки подивилась мої документи і розповіла, що, згідно з законодавством, я маю право на відшкодування коштів на зубопротезування у розмірі 6700 гривень, – каже Валерій Антонюк. – Мене це влаштовувало, і я одразу записався на прийом до лікаря. Зараз стоматолог-терапевт лікує мені зуби і готує їх до протезування. Згідно кошторису, ці послуги обійдуться мені у понад 20 тисяч гривень, майже на 7 тисяч дешевше. А це суттєва різниця для моєї родини».



«Після консультацій з пацієнтом ми обрали конструкції протезів. У нього мають бути мостоподібні протези з металокераміки, зверху і знизу – загалом 19 одиниць», – приєднується до розмови Зіновій Щурук, лікар-ортопед КП «Луцька міська стоматполіклініка».



У коридорі біля стійки адміністратора поліклініки – військовослужбовець Олександр Колошук. Він теж прийшов поцікавитись, чи працює пільгова програма.



«Вперше я скористався цією пільгою, коли 2015 року прийшов з АТО, – говорить Олександр Колошук. – Тоді я тільки лікував зуби, а зараз потрібно поставити протези. Прийшов стати на чергу. Виявилось, що черги немає. Зуби полікував, завтра починаю протезування. Вирішив ставити металокерамічні мости. Орієнтовні витрати становлять близько 29 тисяч. При цьому зекономлю 6700 – це для мене немало».



Як повідомив завідувач ортопедичним відділенням № 2 Луцької міської клінічної стоматполіклініки Іван Келемен, пільги на протезування надаються лучанам по двох програмах: «Здоров’я мешканців ЛТМГ на 2021-2025 роки» і «Програми соціальної підтримки ветеранів війни та їхніх сімей». По першій програмі заплановані бюджетом кошти на нинішній рік – 224900 гривень, за 9 місяців витрачено 151685, прийнято 234 пацієнти. По другій – держава виділяє на рік 471600 гривень на рік. За 9 місяців витратили 237525 тисяч гривень, прийняли 55 пацієнтів.



«Право на безкоштовне та пільгове зубопротезування надається пацієнту один раз на рік, – коментує Іван Келемен. – Розрахункова сума на одну особу становить не більше розміру однієї мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством на поточний рік, – 6700 гривень.



Якщо вартість робіт з зубопротезування перевищує зазначену суму, пацієнт доплачує власні кошти. Протезування проводиться пацієнтам за чергою у комунальному підприємстві в межах коштів, затверджених у міському бюджеті. Хочу наголосити, що черг зараз у нас немає, а кошти є, тому пільговики можуть приходити до нас і сьогодні».



Окрім протезування, у поліклініці існує пільгова програма терапевтичної стоматологічної допомоги.



Загалом, за словами Івана Келемена, усього міська рада на рік виділила поліклініці 4 мільйони 200 тисяч гривень. Зокрема, на протезування передбачили 696500 гривень, у тому числі на програму соціальної підтримки ветеранів та їхніх родин – 471600 тисяч гривень. Також сюди входять кошти на зарплату працівникам, витратні матеріали та оплату енергоносіїв у сумі 300 тисяч гривень.

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