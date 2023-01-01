На Волині у сільській церкві висить ікона російського царя
27 жовтень, 21:45
Ікона з сімʼєю російського імператора висить у сільській церкві на Волині. Її побачив Андрій Харук – батько загиблого воїна Тараса Харука.
«Село Мельники, колишній Шацький район. Церква московська. Стою собі в куточку, в пів вуха слухаю незрозуміле бурмотання молодого священника (попередній сидить за вбивство собутильника). Озираюсь, а на стіні – ікона московського царя і його виплодку! Десятий рік відбиваємося від московщини, наші діти гинуть на війні, а в церквах такі ікони висять! І до людей не доходить», – написав Андрій Харук, передає «12 Канал».
Як виявилося, це ікона так званих царських страстотєрпцев. У 1918 році більшовики розстріляли імператора Миколу ІІ, його дружину Олександру Федорівну та їхніх п’ятьох дітей: чотирьох доньок і спадкоємця престолу Олексія. У 2000 році російська православна церква канонізувала царську сім’ю як святих мучеників.
Церква у селі Мельники побудована за часів незалежності України у 1997 році.
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«Село Мельники, колишній Шацький район. Церква московська. Стою собі в куточку, в пів вуха слухаю незрозуміле бурмотання молодого священника (попередній сидить за вбивство собутильника). Озираюсь, а на стіні – ікона московського царя і його виплодку! Десятий рік відбиваємося від московщини, наші діти гинуть на війні, а в церквах такі ікони висять! І до людей не доходить», – написав Андрій Харук, передає «12 Канал».
Як виявилося, це ікона так званих царських страстотєрпцев. У 1918 році більшовики розстріляли імператора Миколу ІІ, його дружину Олександру Федорівну та їхніх п’ятьох дітей: чотирьох доньок і спадкоємця престолу Олексія. У 2000 році російська православна церква канонізувала царську сім’ю як святих мучеників.
Церква у селі Мельники побудована за часів незалежності України у 1997 році.
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