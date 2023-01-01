На Волинь прибули 25 позашляховиків для захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих БПЛА
27 жовтень, 23:09
Сьогодні мобільні бригади, які створені в області, отримали 25 позашляховиків для захисту об’єктів критичної інфраструктури від ворожих БПЛА та «шахідів».
Про це повідомляє Волинська ОВА.
Автомобілі вдалося придбати за кошти обласного та місцевих бюджетів. Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Він зазначив, що бригади знаходяться на території Волині та під час повітряної тривоги займатимуть позиції на визначених місцях.
«Безпека області під час війни у пріоритеті. Зокрема, безперебійна робота об’єктів критичної інфраструктури та їх захист. Роботи у цьому напрямку на Волині проводяться комплексно та систематично», –зауважив очільник області.
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Про це повідомляє Волинська ОВА.
Автомобілі вдалося придбати за кошти обласного та місцевих бюджетів. Про це повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.
Він зазначив, що бригади знаходяться на території Волині та під час повітряної тривоги займатимуть позиції на визначених місцях.
«Безпека області під час війни у пріоритеті. Зокрема, безперебійна робота об’єктів критичної інфраструктури та їх захист. Роботи у цьому напрямку на Волині проводяться комплексно та систематично», –зауважив очільник області.
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