На Волині змагалися рятувальники зі всієї України
27 жовтень, 23:44
У традиційному волейбольному турнірі взяли участь 20 збірних команд рятувальників майже з усіх областей. Привітав учасників турніру голова Волинської обласної ради, президент Федерації волейболу Григорій Недопад.
Про це повідомляє пресслужба Волиньради.
"Ваша робота надзвичайно складна та небезпечна і потребує неабиякої фізичної підготовки та сили. Своїм прикладом ви надихаєте, адже рятуєте людські життя та постійно тренуєтесь, щоб виконувати будь-які завдання ще якісніше і вправніше, – зазначив Григорій Недопад. – Щиро радію, що ви змогли приїхати на Волинь попри війну, що ви приділяєте спорту частину свого життя. Сильна спортивна нація - непереможна. Впевнений, що після завершення змагань ви ще більш об'єднаєтесь і будете єдиною дружньою командою".
Волейбольний турнір тривав упродовж трьох днів. У підсумку змагань перемогу здобула команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, срібним призером стала команда Львівського університету безпеки життєдіяльності, бронзові нагороди турніру здобула команда чернівецьких рятувальників.
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Про це повідомляє пресслужба Волиньради.
"Ваша робота надзвичайно складна та небезпечна і потребує неабиякої фізичної підготовки та сили. Своїм прикладом ви надихаєте, адже рятуєте людські життя та постійно тренуєтесь, щоб виконувати будь-які завдання ще якісніше і вправніше, – зазначив Григорій Недопад. – Щиро радію, що ви змогли приїхати на Волинь попри війну, що ви приділяєте спорту частину свого життя. Сильна спортивна нація - непереможна. Впевнений, що після завершення змагань ви ще більш об'єднаєтесь і будете єдиною дружньою командою".
Волейбольний турнір тривав упродовж трьох днів. У підсумку змагань перемогу здобула команда Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля, срібним призером стала команда Львівського університету безпеки життєдіяльності, бронзові нагороди турніру здобула команда чернівецьких рятувальників.
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