Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака

Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака
В Україні помер народний художник та автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака.

Про це повідомляє ТСН.

Як зазначається, Анатолій Гайдамака помер у віці 84 років 27 жовтня о восьмій ранку.

“Мав честь бути знайомим з цією видатною людиною. Сумно, що йдуть найкращі... Він докладав неймовірні зусилля, щоб у нашій пам'яті відкарбувалися художніми образами визначні етапи нашої історії... Трипілля, Голодомор, Друга світова війна, Чорнобиль, Революція Гідності. Щирі співчуття рідним і друзям Анатолія Васильовича. Вічна світла пам'ять”, - написав на сторінці в соцмережі Валерій Колосюк.

Зазначимо, що Анатолій Гайдамака був народним художником України, лауреатом Державної премії ім. Шевченка, Заслуженим діячем мистецтв України. Крім того, він був членом-кореспондентом Національної академії мистецтв.

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Теги: Анатолій Гайдамака, смерть
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