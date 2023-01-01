Помер автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака
27 жовтень, 22:47
В Україні помер народний художник та автор музею Голодомору Анатолій Гайдамака.
Про це повідомляє ТСН.
Як зазначається, Анатолій Гайдамака помер у віці 84 років 27 жовтня о восьмій ранку.
“Мав честь бути знайомим з цією видатною людиною. Сумно, що йдуть найкращі... Він докладав неймовірні зусилля, щоб у нашій пам'яті відкарбувалися художніми образами визначні етапи нашої історії... Трипілля, Голодомор, Друга світова війна, Чорнобиль, Революція Гідності. Щирі співчуття рідним і друзям Анатолія Васильовича. Вічна світла пам'ять”, - написав на сторінці в соцмережі Валерій Колосюк.
Зазначимо, що Анатолій Гайдамака був народним художником України, лауреатом Державної премії ім. Шевченка, Заслуженим діячем мистецтв України. Крім того, він був членом-кореспондентом Національної академії мистецтв.
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Про це повідомляє ТСН.
Як зазначається, Анатолій Гайдамака помер у віці 84 років 27 жовтня о восьмій ранку.
“Мав честь бути знайомим з цією видатною людиною. Сумно, що йдуть найкращі... Він докладав неймовірні зусилля, щоб у нашій пам'яті відкарбувалися художніми образами визначні етапи нашої історії... Трипілля, Голодомор, Друга світова війна, Чорнобиль, Революція Гідності. Щирі співчуття рідним і друзям Анатолія Васильовича. Вічна світла пам'ять”, - написав на сторінці в соцмережі Валерій Колосюк.
Зазначимо, що Анатолій Гайдамака був народним художником України, лауреатом Державної премії ім. Шевченка, Заслуженим діячем мистецтв України. Крім того, він був членом-кореспондентом Національної академії мистецтв.
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