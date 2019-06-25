Дикі лисиці бігають Луцьком: чи є небезпека
Сьогодні, 20:52
До десятка звернень впродовж жовтня надійшло на гарячу лінію міської ради та відділ екології про те, що вулицями Луцька бігають дикі лисиці.
Інформує Суспільне.
Хижих тварин бачили у різних районах, найчастіше на вулицях Глушець, Вишківська, Дубнівська, Набережна, Богдана Хмельницького та проспекті Волі.
Чому лисиці з'явилися у місті: як ситуацію коментують екологи
За словами начальниці відділу екології міськради, на появу лисиць в межах міста вплинула заборона на відстріл в умовах воєнного стану, через що й збільшилася їх популяція.
Оксана Лисак каже: дикі тварини ходять містом, бо тут легко можуть знайти їжу, яку мешканці залишають для безпритульних котів та собак. "Людина надзвичайно втрутилася в природу, знищені лісозахисні смуги, вони розорюються, тому лисиці наближаються ближче до людських поселень", — додає екологиня.
З її слів, така ситуація спостерігається не лише в Луцьку, а й в сусідніх регіонах: Вінниці, Львові, Житомирі.
Чи небезпечні лисиці та що робити, якщо зустріли їх у місті
Начальниця відділу екології міськради Оксана Лисак каже: нападів лисиць на людей у Луцьку не зафіксовано. В жодному разі, коли вже її побачили, радить не чіпати, не гладити, як і будь-яку іншу безпритульну тварину.
Екологиня каже: за статистикою ветеринарів, набагато частіше сказ зустрічається у котів і собак, ніж у лисиць.
В цілях безпеки наприкінці вересня по місту розкладали спеціальну вакцину від сказу для безпритульних тварин, розповів ветлікар Луцького зоопарку Володимир Когут. З його слів, найбільше їстівних приманок поклали у тих місцях, звідки надходили дзвінки про те, що бачили лисицю.
Що робитимуть з лисицями, які гуляють містом
Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко каже, що до комунального закладу теж дзвонили лучани з проханням забрати лисицю, яка втекла.
Директорка говорить, що наразі у зоопарку мешкає 15 лисиць, і жодна з них не тікала за його межі. Зі слів Людмили Денисенко, люди не звиклі до такої ситуації, вони починають панікувати, уява зразу в них малює, що лисиця має накидатися на когось.
Боятися лисиць в місті не потрібно, каже Оксана Лисак. Пояснює, що для Європи це — типове явище, там більш поширене таке поняття, як збереження біорізноманіття. Тому, говорить начальниця відділу екології міськради, ніхто їх не буде ні відстрілювати, ні виловлювати. "Вони мають право на співжиття поряд з нами", — каже Оксана Лисак.
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Інформує Суспільне.
Хижих тварин бачили у різних районах, найчастіше на вулицях Глушець, Вишківська, Дубнівська, Набережна, Богдана Хмельницького та проспекті Волі.
Чому лисиці з'явилися у місті: як ситуацію коментують екологи
За словами начальниці відділу екології міськради, на появу лисиць в межах міста вплинула заборона на відстріл в умовах воєнного стану, через що й збільшилася їх популяція.
Оксана Лисак каже: дикі тварини ходять містом, бо тут легко можуть знайти їжу, яку мешканці залишають для безпритульних котів та собак. "Людина надзвичайно втрутилася в природу, знищені лісозахисні смуги, вони розорюються, тому лисиці наближаються ближче до людських поселень", — додає екологиня.
З її слів, така ситуація спостерігається не лише в Луцьку, а й в сусідніх регіонах: Вінниці, Львові, Житомирі.
Чи небезпечні лисиці та що робити, якщо зустріли їх у місті
Начальниця відділу екології міськради Оксана Лисак каже: нападів лисиць на людей у Луцьку не зафіксовано. В жодному разі, коли вже її побачили, радить не чіпати, не гладити, як і будь-яку іншу безпритульну тварину.
Екологиня каже: за статистикою ветеринарів, набагато частіше сказ зустрічається у котів і собак, ніж у лисиць.
В цілях безпеки наприкінці вересня по місту розкладали спеціальну вакцину від сказу для безпритульних тварин, розповів ветлікар Луцького зоопарку Володимир Когут. З його слів, найбільше їстівних приманок поклали у тих місцях, звідки надходили дзвінки про те, що бачили лисицю.
Що робитимуть з лисицями, які гуляють містом
Директорка Луцького зоопарку Людмила Денисенко каже, що до комунального закладу теж дзвонили лучани з проханням забрати лисицю, яка втекла.
Директорка говорить, що наразі у зоопарку мешкає 15 лисиць, і жодна з них не тікала за його межі. Зі слів Людмили Денисенко, люди не звиклі до такої ситуації, вони починають панікувати, уява зразу в них малює, що лисиця має накидатися на когось.
Боятися лисиць в місті не потрібно, каже Оксана Лисак. Пояснює, що для Європи це — типове явище, там більш поширене таке поняття, як збереження біорізноманіття. Тому, говорить начальниця відділу екології міськради, ніхто їх не буде ні відстрілювати, ні виловлювати. "Вони мають право на співжиття поряд з нами", — каже Оксана Лисак.
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