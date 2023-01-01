Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 28 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 28 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарно. Вночі та вранці значний дощ, гроза. Вдень невеликий дощ. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та ранком пориви 25-28 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 9-11°.

В області – хмарно. Вночі та вранці значний дощ, гроза. Вдень невеликий дощ. Вітер західний, 9-14 м/с, вночі та ранком пориви 25-28 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура протягом доби 7-12°.


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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