Неповнолітній скоїв стрілянину в Луцьку

У Луцьку неповнолітній хлопець після конфлікту на бульварі Дружби Народів скоїв стрілянину з пістолета.Про це повідомляє управління патрульної поліції Волині у телеграмі.Вчора, близько 21-ї години, патрульні отримали повідомлення про те, що на бульварі Дружби Народів хлопець здійснив кілька пострілів зі зброї.На місце події одразу відправилися кілька екіпажів. Поліцейські встановили, що у заявника з неповнолітнім хлопцем виник конфлікт. Після чого 17-річний громадянин дістав з верхнього одягу предмет схожий на пістолет та здійснив кілька пострілів в землю й швидко покинув місце конфлікту.Охоронцям порядку вдалося встановити особу. Тож патрульні відправилися на обстеження прилеглої території та невдовзі виявили молодого хлопця, який підходив за описом, але вже змінив одяг.Він розповів патрульним подробиці ситуації, яка відбулася та де залишив пістолет. Тож інспектори відшукали зброю та викликали слідчо-оперативну групу для надання кваліфікації діям хлопця.