Касирка банку на Волині обчистила вихованця інтернату

Працівниця банківської установи на Волині зняла з рахунку вихованця інтернату понад 31,5 тисячі гривень.Про це пише Конкурент із посиланням на вирок Шацького районного суду.Це трапилося у квітні 2018 року у селищі Головне Любомльського району. Обвинувачена працювала контролер-касиркою у «Ощадбанку». З рахунку вихованця Головненського інтернату «Центр освіти» жінка зняла 31 530 гривень.Гроші вона хотіла віддати на лікування своєї матері. Та є інвалідом другої групи й планувала зробити операцію для покращення зору в Одесі.Проте мати вагалася, чи не погіршиться її зір після операції.Згодом вона від неї відмовилася. Упродовж усього часу її донька не виносила кошти за межі «Ощадбанку». Усю суму касирка зберігала у ящику під столом. Тож після відмови матері, вона повернула їх на рахунок інтернатівця.Коли було встановлено, що директорка спеціалізованої школи цих грошей не знімала, (а дитина самостійно виконати цю операцію не могла) провели службове розслідування. Касирку звільнили й звернулися в правоохоронні органи.Суд ухвалив обвинуваченій один рік та шість місяців іспитового строку.Нагадаємо, на Волині 23-річного старшого солдатау торгівлі психотропами.