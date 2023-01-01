На Волині прогнозують сильний туман: поліція благає бути обачними





Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції у Волинській області.



Патрульні надали водіям низку порад, які допоможуть уникнути халепи через це метеорологічне явище:



- обирайте безпечну швидкість, аби встигнути екстрено загальмувати;

- увімкніть ближнє світло або протитуманні фари, щоб вас бачили;

- стежте за розміткою, так ви не виїдете на зустрічну смугу та не з'їдете з дороги;

- якщо видимість недостатня настільки, що рух просто неможливий, з'їдьте на узбіччя й обов'язково увімкніть аварійну сигналізацію;

- дотримуйтеся безпечної дистанції, аби мати змогу вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки.



«Пішоходам та велосипедистам, тим часом, нагадуємо про важливість носіння світлоповертальних елементів, які допоможуть стати більш помітними на дорозі та уникнути неприємностей!» - зазначили у патрульній поліції Волині.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі та вранці завтра, 8 листопада, на території Волині синоптики прогнозують сильний туман.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції у Волинській області.Патрульні надали водіям низку порад, які допоможуть уникнути халепи через це метеорологічне явище:«Пішоходам та велосипедистам, тим часом, нагадуємо про важливість носіння світлоповертальних елементів, які допоможуть стати більш помітними на дорозі та уникнути неприємностей!» - зазначили у патрульній поліції Волині.

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