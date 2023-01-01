Кіберполіція викрила міжнародну групу шахраїв

Українські правоохоронці спільно з іноземними колегами ліквідували міжнародну банду шахраїв.Про це повідомляє департамент кіберполіції Нацполіції України.Кіберполіція спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції та іноземними колегами припинили діяльність угруповання та заморозили активи зловмисників у понад 20 країнах.Починаючи з 2019 року,створили понад 100 вебресурсів, на яких пропонували вкладникам отримання надприбутків від інвестування у криптовалюту та торгівлі цінними паперами на віртуальних фінансових ринках.Для спілкування з потенційними вкладниками аферисти утворили call-центри на території України та Грузії. Там працювали кілька сотень осіб. Фігуранти підбирали операторів зі знанням іноземних мов та навчали їх використовувати методи соціальної інженерії при спілкуванні з «клієнтами». Аферисти переконували громадян робити значні інвестиції.Також для здійснення фінансових операцій жертв переконували встановити спеціальне програмне забезпечення. Таким чином шахраї отримували віддалений доступ до комп’ютерів потерпілих та виводили їх заощадження на підконтрольні рахунки. Жертвами ставали переважно швейцарські та німецькі інвестори.Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, спільно із колегами з Євроюсту та Європолу, із залученням правоохоронців Грузії, Німеччини та Швейцарії провели багаторівневу міжнародну операцію зі знешкодження транснаціонального злочинного угруповання.У рамках сумісного розслідування із правоохоронними органами Швейцарської Конфедерації проведено масові обшуки на території України та Грузії. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку та документацію. Одночасно з цим на території країн ЄС заморожено активи організаторів злочинного угруповання у понад 20 країнах.Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Також швейцарські правоохоронці розслідують кримінальне провадження за ст. 147 (Шахрайство) та ст. 305 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу Швейцарської Конфедерації.Тривають слідчі дії з метою встановлення всіх потерпілих і остаточної суми завданих збитків, та інших спільників фігурантів.