У Луцьку проведуть в останню путь Героя Романа Доманова
Сьогодні, 17:12
В обласному центрі Волині завтра, 8 листопада, громада прощатиметься із загиблим Захисником Романом Домановим.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.
У середу, 8 листопада, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Доманова Романа Павловича (24.05.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону.
Він загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Поховають Романа Доманова на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.
У середу, 8 листопада, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Доманова Романа Павловича (24.05.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону.
Він загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Поховають Романа Доманова на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.
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