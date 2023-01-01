У Луцьку проведуть в останню путь Героя Романа Доманова

У Луцьку проведуть в останню путь Героя Романа Доманова
В обласному центрі Волині завтра, 8 листопада, громада прощатиметься із загиблим Захисником Романом Домановим.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи муніципалітету.

У середу, 8 листопада, об 11 годині у Кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Доманова Романа Павловича (24.05.1989 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону.

Він загинув 2 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Поховають Романа Доманова на Алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - повідомили у міськраді.


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Теги: загиблі, війна
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