На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Мельничуком

На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Мельничуком
У селі Любитів на Волині завтра, 8 листопада, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Андрія Мельничука.

Про це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.

Керівництво громади опублікувало інформація про зустріч тіла і чин поховання загиблого Героя Андрія Мельничука.

Прощання із полеглим захисником Андрієм Михайловичем Мельничуком відбудеться завтра, 8 листопада, у селі Любитові.

12.30 - виїзд від моргу міста Ковеля
13.00 - прощання біля домівки Героя (вул. Лесі Українки, 25)
13. 30 - відспівування у Свято-Покровській церкві ПЦУ.

Ховатимуть військового на місцевому кладовищі.
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Мельничуком

«Закликаємо жителів громади гідно зустріти нашого захисника Андрія Мельничука живим коридором шани та провести в останню земну дорогу Героя, який поклав своє юне життя на вівтар нашої свободи і незалежності. Вічна, світла памʼять. Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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