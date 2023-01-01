На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Мельничуком

У селі Любитів на Волині завтра, 8 листопада, проведуть в останню путьвійськовослужбовцяПро це у фейсбуці повідомляє Колодяжненська громада.Керівництво громади опублікувало інформація про зустріч тіла і чин поховання загиблого Героя Андрія Мельничука.Прощання із полеглим захисником Андрієм Михайловичем Мельничуком відбудеться завтра, 8 листопада, у селі Любитові.Ховатимуть військового на місцевому кладовищі.«Закликаємо жителів громади гідно зустріти нашого захисника Андрія Мельничука живим коридором шани та провести в останню земну дорогу Героя, який поклав своє юне життя на вівтар нашої свободи і незалежності. Вічна, світла памʼять. Герої не вмирають!» - йдеться у повідомленні.