Нема де дівати: Україна відкриває новий табір для військовополонених

Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених.Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору, повідомляє в телеграмі проект «Хочу жити».Збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.Як і у випадку з табором “Захід-1”, умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста. Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.Зміст військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом із ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого.Нагадаємо, військовий оглядач, чому хід контрнаступу Сил оборони не дає підстав для «зради».