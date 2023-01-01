Нема де дівати: Україна відкриває новий табір для військовополонених
Сьогодні, 16:27
Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених.
Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору, повідомляє в телеграмі проект «Хочу жити».
Збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.
Як і у випадку з табором “Захід-1”, умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста. Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.
Зміст військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом із ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого.
Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому хід контрнаступу Сил оборони не дає підстав для «зради».
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Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору, повідомляє в телеграмі проект «Хочу жити».
Збільшення кількості військовополонених пов'язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.
Як і у випадку з табором “Захід-1”, умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного хреста. Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.
Зміст військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, містить українських військових у звичайних в'язницях та виправних колоніях разом із ув'язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого.
Нагадаємо, військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому хід контрнаступу Сил оборони не дає підстав для «зради».
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