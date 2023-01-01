Контрнаступ ЗСУ в цифрах: пояснення від фахівця

Військовий оглядачпояснив, чому хід контрнаступу Сил оборони не дає підстав для «зради».Про це він написав у телеграмі.«Щось багато хто з нас зажурився в останню пару днів. Але чи є насправді привід? Все залежить від того, хто як сприймає інформацію та як аналізує ті дані, які йому долинають», - зазначив він.Олександр Коваленко додає: «Наприклад, коли наші війська гнали окупантів з північного плацдарму, я чув від різного роду депресивного прошарку «прогресивного» суспільства, до слова сказати, здебільшого, будучи цілком активними та повними сил молодими людьми, але перебувають десь за кордоном України, про те, що: Ну і що, що прогнали з-під Києва? Харків майже оточений! За кілька тижнів впаде і Миколаїв, а там і Одеса за місяць інший! Потім, коли почалося очищення Харківської області, ці самі персонажі примудрялися мовити про якийсь епічний наступ на Півдні».Тому він опублікував результати наступу сил оборони України у цифрах із червня по жовтень.За ці 5 місяців було знищено у складі російських окупантів:«Ось просто цифри. Кожен із них зробить свої висновки. Але я собі дозволю підбити небагатослівний підсумок. Якби не ця інтенсифікація бойових дій, більшість цієї маси сил і засобів стала б фундаментом для накопичення та подальшого залучення. Подумайте над цим. І так, найголовніше. Усі пам'ятають, що «курчат восени рахують»? В даному конкретному випадку, у грудні 2023 року. А він ще не настав», - підсумував Олександр Коваленко.