Контрнаступ ЗСУ в цифрах: пояснення від фахівця

Контрнаступ ЗСУ в цифрах: пояснення від фахівця
Військовий оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому хід контрнаступу Сил оборони не дає підстав для «зради».

Про це він написав у телеграмі.

«Щось багато хто з нас зажурився в останню пару днів. Але чи є насправді привід? Все залежить від того, хто як сприймає інформацію та як аналізує ті дані, які йому долинають», - зазначив він.

Олександр Коваленко додає: «Наприклад, коли наші війська гнали окупантів з північного плацдарму, я чув від різного роду депресивного прошарку «прогресивного» суспільства, до слова сказати, здебільшого, будучи цілком активними та повними сил молодими людьми, але перебувають десь за кордоном України, про те, що: Ну і що, що прогнали з-під Києва? Харків майже оточений! За кілька тижнів впаде і Миколаїв, а там і Одеса за місяць інший! Потім, коли почалося очищення Харківської області, ці самі персонажі примудрялися мовити про якийсь епічний наступ на Півдні».

Тому він опублікував результати наступу сил оборони України у цифрах із червня по жовтень.

За ці 5 місяців було знищено у складі російських окупантів:

- Особовий склад – понад 93 тис;
- Танки – понад 1400;
- ББМ – понад 2350;
- Ствольна артилерія – понад 3 750;
- РСЗВ - 271;
- ППО – 230;
- Автотранспорт – понад 3380;
- Спецтехніка – 561

«Ось просто цифри. Кожен із них зробить свої висновки. Але я собі дозволю підбити небагатослівний підсумок. Якби не ця інтенсифікація бойових дій, більшість цієї маси сил і засобів стала б фундаментом для накопичення та подальшого залучення. Подумайте над цим. І так, найголовніше. Усі пам'ятають, що «курчат восени рахують»? В даному конкретному випадку, у грудні 2023 року. А він ще не настав», - підсумував Олександр Коваленко.

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Теги: війна, ЗСУ
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