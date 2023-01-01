Волинянка з нуля створила перепелину ферму і допомагає госпіталю

Ірина Бандура вже десять років вирощує перепілок. Нещодавно вона виграла грант на 300 тисяч гривень на розвиток агробізнесу.



Розпочиналось створення перепелиної форми з кількох сотень перепілок, повідомляє



Пізніше жінка разом із чоловіком побудували біля будинку невеличке приміщення, де розмістили клітки із перепілками. 2018-го року виграла перший грант на 100 тисяч гривень на купівлю чотирьох кліток для своїх пташок.



Станом на листопад у господарстві Ірини Бандури — шість кліток. Місткість кожної 800 одиниць поголів'я. Відповідно максимальна продуктивність нашої перепелятні може становити 4 тисячі 800 особин, розповідає фермерка. Додає: зараз нарощує виробництво, перепелятник наповнений на 50%.



З усіх порід, які пробували розводити, каже Ірина, вирішили залишити дві: англійську білу і техасець. Перепілок не купують, а вирощують із власного інкубаційного яйця, каже фермерка. Самі роблять і корм для них. Після того як перемогла у другому гранті у сусідньому приміщенні виготовляють кормову суміш.



Нещодавно Ірина Бандура перемогла в ще одній освітньо-грантовій програмі та отримала від міжнародних донорів 300 тисяч грантових грошей на підтримку жінок-фермерок в Україні.



Однією із умов отримання грошей від донорів було те, що запропонована учасницями ідея мала мати соціальну складову. У випадку Ірини Бандури – це підтримка військовослужбовців. Каже: частину перепелиної продукції фермерка безплатно передає Волинському госпіталю ветеранів війни.



Після отримання третього гранту, каже, фермерка вона зобов'язалася забезпечувати госпіталь не лише яйцями, а й м'ясом перепілки. На отримані 300 тисяч гривень, за умовами проєкту, вона закупить та встановить обладнання для зберігання м’яса. Термін виконання гранту до квітня наступного року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянкавже десять років вирощує перепілок. Нещодавно вона виграла грант на 300 тисяч гривень на розвиток агробізнесу.Розпочиналось створення перепелиної форми з кількох сотень перепілок, повідомляє Суспільне Пізніше жінка разом із чоловіком побудували біля будинку невеличке приміщення, де розмістили клітки із перепілками. 2018-го року виграла перший грант на 100 тисяч гривень на купівлю чотирьох кліток для своїх пташок.Станом на листопад у господарстві Ірини Бандури — шість кліток. Місткість кожної 800 одиниць поголів'я. Відповідно максимальна продуктивність нашої перепелятні може становити 4 тисячі 800 особин, розповідає фермерка. Додає: зараз нарощує виробництво, перепелятник наповнений на 50%.З усіх порід, які пробували розводити, каже Ірина, вирішили залишити дві: англійську білу і техасець. Перепілок не купують, а вирощують із власного інкубаційного яйця, каже фермерка. Самі роблять і корм для них. Після того як перемогла у другому гранті у сусідньому приміщенні виготовляють кормову суміш.Нещодавно Ірина Бандура перемогла в ще одній освітньо-грантовій програмі та отримала від міжнародних донорів 300 тисяч грантових грошей на підтримку жінок-фермерок в Україні.Однією із умов отримання грошей від донорів було те, що запропонована учасницями ідея мала мати соціальну складову. У випадку Ірини Бандури – це підтримка військовослужбовців. Каже: частину перепелиної продукції фермерка безплатно передає Волинському госпіталю ветеранів війни.Після отримання третього гранту, каже, фермерка вона зобов'язалася забезпечувати госпіталь не лише яйцями, а й м'ясом перепілки. На отримані 300 тисяч гривень, за умовами проєкту, вона закупить та встановить обладнання для зберігання м’яса. Термін виконання гранту до квітня наступного року.

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