Ковельській живодерці загрожує 8 років за ґратами

Волинська поліція розслідує факт жорсткого поводження з твариною у Ковелі. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.Наразі внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри власниці тварини, що скоїла це, повідомляє сектор комунікації ГУНП Волині.Виклик на лінію 102 надійшов у неділю, 29 жовтня, від небайдужої громадянки, яка помітила, що її сусіди. Зокрема, у тварини були звʼязані ноги, вона була зачинена на балконі.На повідомлення відреагував наряд патрульної поліції Ковеля. Поліцейські через вікно поспілкувалися з господаркою пса, яка була зачинена у своїй у квартирі на першому поверсі будинку. Жінка розповіла, що зранку цей собака покусав її та чоловіка. На момент приїзду патрульних останній поїхав у медичний заклад для отримання допомоги.За словами господині, коли тварина накинулася на чоловіка, була дуже агресивна, тому вона прийняла рішення зв’язати її, щоб у подальшому, коли інші рідні повернуться додому, відвезти до ветеринара та умертвити медичним шляхом. Патрульні надали роз’яснення заявниці та повідомили, що, якщо ситуація з псом не зміниться, - вона може повторно повідомити про це на лінію 102.Наступний виклик у поліцію надійшов вже 31 жовтня: телефонувала волонтерка-зоозахисниця. Патрульні, які прибули за адресою, виявили, що собака досі - зв’язаний, і ніяких дій щодо нього власники не вжили, тому на місце викликали слідчо-оперативну групу Ковельського РУП. Собака не був підвішеним, а сидів на балконі.Поліцейські з небайдужими звільнили пса та відвезли його до медзакладу для надання негайної допомоги. На жаль, тварина наступного дня померла.За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України.Щодо реагування патрульних на ситуацію - уже ініційовано і буде призначено службове розслідування.Наразі триває досудове розслідування в цій справі, призначено ряд необхідних експертиз. Вирішуватиметься питання про оголошення підозри жінці. За скоєне їй може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі.