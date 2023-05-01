Нагороду полеглого волинянина отримала дружина

посмертно нагородили капітана Андрія Ткачука з Волині, вручили його дружині.



Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.



Указом Президента України №257 від 01.05.2023 року, капітан Ткачук Андрій Олександрович був нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня (посмертно). Орден дружині воїна Іванні вручив начальник Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник Валентин Корнієнко.



«Капітан Андрій Ткачук – приклад мужності та героїзму, справедливий та чесний командир, який до останнього подиху був вірний Військовій присязі. Ніколи не забудемо його самопожертви, вічна шана Герою!» - зазначили у ТЦК.



Довідково:



Ткачук Андрій Олександрович народився 29 травня 1996 року на Хмельниччині. У 2014 році вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а з 2018 року у складі 14-ої окремої механізованої бригади імені Князя Романа героїчно боронив рідну землю від російських загарбників. Загинув Андрій Ткачук 7 березня 2022 року в селі Дмитрівка Київської області, тривалий час вважався зниклим безвісти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орден «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня, якимкапітаназ Волині, вручили його дружині.Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК і СП.Указом Президента України №257 від 01.05.2023 року, капітан Ткачук Андрій Олександрович був нагороджений орденом «Богдана Хмельницького» ІІІ ступеня (посмертно). Орден дружині воїнавручив начальник Володимир-Волинського РТЦК та СП підполковник«Капітан Андрій Ткачук – приклад мужності та героїзму, справедливий та чесний командир, який до останнього подиху був вірний Військовій присязі. Ніколи не забудемо його самопожертви, вічна шана Герою!» - зазначили у ТЦК.

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