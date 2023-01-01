Парамедикиня з Волині просить присвоїти звання Героя України загиблому чоловікові

Капітан Ткачук Андрій Олександрович (позивний Беркут) народився 29 травня 1996, року на Хмельниччині, а його дружина – Іванна Ткачук із Берестечка, що на Волині.Андрій був командиром 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Стати військовим мріяв з дитинства.Минулоріч він загинув при обороні Київщини. Його дружина просить посмертно присвоїти чоловікові звання Героя України. Відповіднувона створила на сайті Офісу президента України.Для збору голосів залишилося 4 дні.Іванна Ткачук розповідає, що у 2018 році, будучи командиром взводу, Андрій виконував бойові завдання на Сході України, де отримав поранення. Після лікування та реабілітації повернувся до військової служби. В 2019 році був нагороджений відзнакою Командувача об’єднаних сил «Козацький Хрест 3 ступеню», 2021- «Козацький Хрест 2 ступеню».Наприкінці 2020 року, будучи вже на посаді командира роти, зустрічав на бойових позиціях президента України Володимира Зеленського, де був нагороджений годинником.«Андрій був людиною щирою, доброю та справедливою, він поважав думку солдат і йшов їм на зустріч, адже така взаємодія дає хорошу службу. Відданий та героїчний, щирий та водночас суворий», – розповідає про чоловіка Іванна Ткачук.Андрій Ткачук загинув при виконанні бойового завдання 7 березня 2022 року в селі Дмитрівка Київської області, врятувавши при цьому чималу кількість своїх підлеглих військовослужбовців.Спочатку Андрій вважався зниклим безвісти. Та згодом підтвердили страшну новину – боєць загинув. В Героя залишилась мама, брат, сестри, дружина Іванна та син Данило 2021 року народження. Дружина Андрія - теж військова. Дівчина - парамедикиня. Наразі перебуває у декретній відпустці.Командування військової частини, каже дружина полеглого, А1008 двічі подавало документи на присвоєння Героя України (посмертно) та до Офісу президента, переконує, вони так і не дійшли.