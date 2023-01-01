Художній музей у Луцьку відзначив ювілей
Сьогодні, 16:18
Художній музей, що знаходиться на території Луцького замку працює уже півстоліття.
Ще 6 листопада 1973 року він вперше відкрив свої двері для відвідувачів, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.
З нагоди 50-річчя вчора у галереї відбулося пленарне засідання конференції «І Музейні читання» за участі науковців з Луцька, Києва, Дніпра, Львова, Хмельницького, Сум та Харкова.
Опісля привітати колектив музею прийшли представники обласної та місцевої влади, художники, викладачі ВНУ імені Лесі Українки, мистецтвознавці.
Директор департаменту культури, молоді та спорту ОДА Олександр Хвіщук вручив обласні відзнаки колективу музею та його завідувачці Зої Навроцькій. А також спільно із меценатом, керівником громадської організації «Транспортний рух» Владиславом Оніщуком – сертифікат на 20 тисяч гривень працівникам галереї.
Насамкінець урочистостей відбулася моновистава за мотивами творів Лесі Українки «Віче», «Королівно, ясна панно» у виконанні артистів театру-студії «КолоЛесі» Дарини Гребенко та Остапа Жежеруна під керівництвом Заслуженої артистки України Світлани Органісти.
Також до ювілейної дати у музеї представлено нову виставку «Скарбниця. Художнє життя Луцька на зламі століть».
Нагадаємо, луцький краєзнавець Олександр Котис опублікував історію про те, як під час розкопок у замку Любарта знайшли візантійське золото.
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Ще 6 листопада 1973 року він вперше відкрив свої двері для відвідувачів, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.
З нагоди 50-річчя вчора у галереї відбулося пленарне засідання конференції «І Музейні читання» за участі науковців з Луцька, Києва, Дніпра, Львова, Хмельницького, Сум та Харкова.
Опісля привітати колектив музею прийшли представники обласної та місцевої влади, художники, викладачі ВНУ імені Лесі Українки, мистецтвознавці.
Директор департаменту культури, молоді та спорту ОДА Олександр Хвіщук вручив обласні відзнаки колективу музею та його завідувачці Зої Навроцькій. А також спільно із меценатом, керівником громадської організації «Транспортний рух» Владиславом Оніщуком – сертифікат на 20 тисяч гривень працівникам галереї.
Насамкінець урочистостей відбулася моновистава за мотивами творів Лесі Українки «Віче», «Королівно, ясна панно» у виконанні артистів театру-студії «КолоЛесі» Дарини Гребенко та Остапа Жежеруна під керівництвом Заслуженої артистки України Світлани Органісти.
Також до ювілейної дати у музеї представлено нову виставку «Скарбниця. Художнє життя Луцька на зламі століть».
Нагадаємо, луцький краєзнавець Олександр Котис опублікував історію про те, як під час розкопок у замку Любарта знайшли візантійське золото.
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