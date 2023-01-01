Художній музей у Луцьку відзначив ювілей

Художній музей, що знаходиться на території Луцького замку працює уже півстоліття.Ще 6 листопада 1973 року він вперше відкрив свої двері для відвідувачів, повідомляє у фейсбуці Волинська ОВА.З нагоди 50-річчя вчора у галереї відбулося пленарне засідання конференції «І Музейні читання» за участі науковців з Луцька, Києва, Дніпра, Львова, Хмельницького, Сум та Харкова.Опісля привітати колектив музею прийшли представники обласної та місцевої влади, художники, викладачі ВНУ імені Лесі Українки, мистецтвознавці.Директор департаменту культури, молоді та спорту ОДАвручив обласні відзнаки колективу музею та його завідувачці. А також спільно із меценатом, керівником громадської організації «Транспортний рух»– сертифікат на 20 тисяч гривень працівникам галереї.Насамкінець урочистостей відбулася моновистава за мотивами творів Лесі Українки «Віче», «Королівно, ясна панно» у виконанні артистів театру-студії «КолоЛесі»тапід керівництвом Заслуженої артистки УкраїниТакож до ювілейної дати у музеї представлено нову виставку «Скарбниця. Художнє життя Луцька на зламі століть».Нагадаємо, луцький краєзнавецьопублікував історію про те, як під час розкопок у замку Любарта