Поліція шукала гроші, які лучанин загубив удома

Поліція шукала гроші, які лучанин загубив удома
У Луцьку чоловік звернувся до поліції, бо зникли гроші. Як виявилося, він просто забув, де поклав свої кревні.

Про це пише Конкурент.

У Луцьку чоловік викликав поліцейських через зникнення грошей. Правоохоронці обшукали автомобіль і помешкання заявника.

Інцидент стався сьогодні, 4 листопада, на вулиці Володимирській у Луцьку.

Зі слів очевидців, у чоловіка зникли 200 тисяч гривень, тож для з'ясування обставин викликали правоохоронців.

Слідчо-оперативна група оглянула автомобіль заявника, проте грошей там не було.

Як повідомили в ГУНП у Волинській області, гроші таки знайшли. У квартирі заявника. Чоловік забув, куди поклав їх.

Про яку саме суму йшлося – не повідомляється.

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Теги: курйоз, Луцьк
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