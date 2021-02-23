Поліція шукала гроші, які лучанин загубив удома





Про це пише



У Луцьку чоловік викликав поліцейських через зникнення грошей. Правоохоронці обшукали автомобіль і помешкання заявника.



Інцидент стався сьогодні, 4 листопада, на вулиці Володимирській у Луцьку.



Зі слів очевидців, у чоловіка зникли 200 тисяч гривень, тож для з'ясування обставин викликали правоохоронців.



Слідчо-оперативна група оглянула автомобіль заявника, проте грошей там не було.



Як повідомили в ГУНП у Волинській області, гроші таки знайшли. У квартирі заявника. Чоловік забув, куди поклав їх.



Про яку саме суму йшлося – не повідомляється.

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