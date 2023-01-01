Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ

Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ – з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні.Про це повідомляє пресслужба уряду.Раніше цей процес міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.Однак, завдяки ефективній співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.Як результат, Міністр оборониспільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу.Безпілотники для війська закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників.Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує пришвидшувати процес передачі необхідної для цього зброї.Нагадаємо, учні ковельського ліцею № 11 на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України