Міноборони пришвидшило передачу дронів для ЗСУ
Сьогодні, 19:00
Міністерство оборони разом з Генштабом і Держспецзв’язку рекордно швидко передали бойові дрони для ЗСУ – з моменту отримання техніки від постачальників до передачі Силам логістики ЗСУ минуло всього три дні.
Про це повідомляє пресслужба уряду.
Раніше цей процес міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.
Однак, завдяки ефективній співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.
Як результат, Міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу.
Безпілотники для війська закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників.
Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує пришвидшувати процес передачі необхідної для цього зброї.
Нагадаємо, учні ковельського ліцею № 11 на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України зуміли зібрати 177 тисяч гривень.
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Про це повідомляє пресслужба уряду.
Раніше цей процес міг тривати тижнями або й місяцями, оскільки він потребує численних узгоджень у різних відомствах.
Однак, завдяки ефективній співпраці між новою командою Міноборони та іншими залученими особами й установами час на бюрократичні процедури вдалося скоротити.
Як результат, Міністр оборони Рустем Умєров спільно з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підписав наказ – і техніку почали відвантажувати на фронт наступного дня після отримання наказу.
Безпілотники для війська закупили за бюджетні гроші. Пакет містить різні типи дронів – як ударні, так і розвідувальні. Лише в цьому пакеті – сотні безпілотників.
Найближчим часом дрони допомагатимуть виконувати бойові задачі на фронті в досвідчених руках наших пілотів. А Міноборони продовжує пришвидшувати процес передачі необхідної для цього зброї.
Нагадаємо, учні ковельського ліцею № 11 на благодійному ярмарку на підтримку Збройних сил України зуміли зібрати 177 тисяч гривень.
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