«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Петро Зеленко

Петра Івановича Зеленка.



Про це



"Просимо всіх людей віддати шану воїну. Зустріньмо Захисника гідно: з квітами, навколішки, коридором Слави, з патріотичною символікою.



Маршрут руху скорботного кортежу:



с.Підцир'я—вул.Ковельська–вул.Відродження(Ватутіна)—Магдебурського права(Перше Травня)—центр міста — вул.Ковельська—вул.Героя України Миколи Цюрика (Коніщука)—вул.Шевченка—с.Раків Ліс.



Деталі руху траурного кортежу та час будемо повідомляти додатково.

Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Камінь-Каширська громада сьогодні ввечері, 4 листопада, орієнтовно о 21 годині зустріне свого Героя, загиблого солдата із села Раків Ліс —Про це повідомили у громаді."Просимо всіх людей віддати шану воїну. Зустріньмо Захисника гідно: з квітами, навколішки, коридором Слави, з патріотичною символікою.с.Підцир'я—вул.Ковельська–вул.Відродження(Ватутіна)—Магдебурського права(Перше Травня)—центр міста — вул.Ковельська—вул.Героя України Миколи Цюрика (Коніщука)—вул.Шевченка—с.Раків Ліс.Деталі руху траурного кортежу та час будемо повідомляти додатково.Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

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