«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Петро Зеленко
Сьогодні, 20:29
Камінь-Каширська громада сьогодні ввечері, 4 листопада, орієнтовно о 21 годині зустріне свого Героя, загиблого солдата із села Раків Ліс — Петра Івановича Зеленка.
Про це повідомили у громаді.
"Просимо всіх людей віддати шану воїну. Зустріньмо Захисника гідно: з квітами, навколішки, коридором Слави, з патріотичною символікою.
Маршрут руху скорботного кортежу:
с.Підцир'я—вул.Ковельська–вул.Відродження(Ватутіна)—Магдебурського права(Перше Травня)—центр міста — вул.Ковельська—вул.Героя України Миколи Цюрика (Коніщука)—вул.Шевченка—с.Раків Ліс.
Деталі руху траурного кортежу та час будемо повідомляти додатково.
Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у громаді.
"Просимо всіх людей віддати шану воїну. Зустріньмо Захисника гідно: з квітами, навколішки, коридором Слави, з патріотичною символікою.
Маршрут руху скорботного кортежу:
с.Підцир'я—вул.Ковельська–вул.Відродження(Ватутіна)—Магдебурського права(Перше Травня)—центр міста — вул.Ковельська—вул.Героя України Миколи Цюрика (Коніщука)—вул.Шевченка—с.Раків Ліс.
Деталі руху траурного кортежу та час будемо повідомляти додатково.
Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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