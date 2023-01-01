«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Петро Зеленко

«На щиті» на рідну Волинь повертається Герой Петро Зеленко
Камінь-Каширська громада сьогодні ввечері, 4 листопада, орієнтовно о 21 годині зустріне свого Героя, загиблого солдата із села Раків Ліс — Петра Івановича Зеленка.

Про це повідомили у громаді.

"Просимо всіх людей віддати шану воїну. Зустріньмо Захисника гідно: з квітами, навколішки, коридором Слави, з патріотичною символікою.

Маршрут руху скорботного кортежу:

с.Підцир'я—вул.Ковельська–вул.Відродження(Ватутіна)—Магдебурського права(Перше Травня)—центр міста — вул.Ковельська—вул.Героя України Миколи Цюрика (Коніщука)—вул.Шевченка—с.Раків Ліс.

Деталі руху траурного кортежу та час будемо повідомляти додатково.
Герої не вмирають!" - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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