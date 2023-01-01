Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-9° тепла, вдень 9-14° тепла.

В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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