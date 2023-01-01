Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.



Температура вночі 7-9° тепла, вдень 9-14° тепла.



В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.



Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с.Температура вночі 7-9° тепла, вдень 9-14° тепла.В області – хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень помірний дощ. Вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.Температура вночі 4-9° тепла, вдень 9-14° тепла.

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