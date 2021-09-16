У Німеччині група росіян напала на українців

У Німеччині група росіян напала на українців
Група з семи молодих росіян навмисно спровокувала та напала на чотирьох українців у німецькому місті Бремен.

Про це пише "Європейська правда".

За інформацією видання, напад стався у вівторок ввечері, коли четверо українців (усім по 19 років) сиділи на лавці в парку біля головного залізничного вокзалу, і до них підійшла група росіян.

За попередніми даними, семеро росіян шукали можливість влаштувати бійку, вигукуючи проросійські гасла (зокрема "Свободу росії"), та накинулися на українців.

Згодом 16-річний росіянин витягнув пістолет та вдарив одного з українців по голові. Після побиття нападники відібрали в нього наручний годинник і навушники та втекли.

Як йдеться у матеріалі Bild, своєчасно сповіщені співробітники федеральної поліції змогли заарештувати 16-річного росіянина та передати його законним опікунам.

Раніше поліція польського Гданська затримала трьох осіб, причетних до нападу на пару 16-річних підлітків з України.

Як повідомляли, шотландська поліція розслідує напад на трьох українських підлітків в Единбурзі минулими вихідними, що, ймовірно, стався на расистському ґрунті.

Наприкінці серпня у Чехії поліція затримала та вже допитує чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті двох українок у місті Пласи на півночі Пльзенського краю.

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Теги: Німеччина, українці, побиття
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