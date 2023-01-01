Сьогодні ввечері сили ППО збили три «Іскандери»
Сьогодні, 21:26
У суботу, 4 листопада, сили ППО збили три "Іскандери", запущені увечері росією.
Про це повідомили Повітряні сили.
"Увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.
У Повітряних силах не уточнили, скільки всього крилатих ракет запустила росія 4 листопада.
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Про це повідомили Повітряні сили.
"Увечері 4 листопада ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину.
В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.
У Повітряних силах не уточнили, скільки всього крилатих ракет запустила росія 4 листопада.
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