Росія вдарила по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження: загинули понад 20 бійців, – ЗМІ





Про це повідомляє



У соцмережах з'явилося відео одного з військових, який повідомив, що у бригаді, яка стоїть у Запорізькій області, сталася надзвичайна подія. За його словами, один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади у прифронтовому селі.



Військовий додав, що загинуло "дуже багато" захисників та цивільного населення.



Джерело "Української правди" в МВС підтвердило цю подію.



"03.11.2023 року близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК Возний Володимир Миколайович, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області", - йдеться в повідомленні.



Про цю інформацію непрямо повідомляє й очільник Закарпатської області Віктор Микита.



Сама 128 бригада наразі не надає ніякої інформації. "Українська правда" також звернулася до ОСУВ "Таврія" за коментарем, але наразі не отримала відповіді.



"Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо...



Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів", - сказав Микита.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії, попередньо може йтися про понад 20 загиблих.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на співрозмовника в МВС, голову Закарпатської ОДА Віктора Микиту, військових у соцмережах.У соцмережах з'явилося відео одного з військових, який повідомив, що у бригаді, яка стоїть у Запорізькій області, сталася надзвичайна подія. За його словами, один з офіцерів вирішив провести урочисте нагородження бригади у прифронтовому селі.Військовий додав, що загинуло "дуже багато" захисників та цивільного населення.Джерело "Української правди" в МВС підтвердило цю подію."03.11.2023 року близько 10:00-11:00 години під час вручення нагород бійцям ЗСУ на території прифронтової зони Запорізької області внаслідок влучання ракети в місце, де власне відбувалось нагородження, загинуло попередньо понад 20 військових, в тому числі колишній керівник Хмельницького обласного РТЦК, нещодавно переведений на службу в РТЦК Запорізької області", - йдеться в повідомленні.Про цю інформацію непрямо повідомляє й очільник Закарпатської областіСама 128 бригада наразі не надає ніякої інформації. "Українська правда" також звернулася до ОСУВ "Таврія" за коментарем, але наразі не отримала відповіді."Прошу всіх краян, громади, підприємців у закладах громадського харчування утриматися в наступні декілька днів від будь-яких розважальних заходів, концертів тощо...Після офіційної інформації та з дозволу 128-ї ОГШБр буде розпорядження про вшанування полеглих воїнів", - сказав Микита.

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