Росіяни обстріляли Полтавщину: є загибла, поранені двоє дітей





Про це повідомив очільник Полтавщини



"Станом на зараз відомо, що ушкоджень зазнало щонайменше 9 приватних будівель.



На місці продовжують працювати всі відповідні служби.



Дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки госпіталізовано. Вони перебуватимуть під наглядом лікарів. Ще у одного чоловіка відкритий перелом гомілки. Усі постраждалі отримали медичну допомогу", - йдеться в повдіомленні.



Пронін зазначив, що уже сформована профільна комісія, яка обстежить всі обʼєкти і зафіксує пошкодження. Люди отримають відповідні компенсації. Також до роботи залучені фахівці Державної екологічної інспекції, вони зафіксують збитки, які ворог завдає нашій державі.



Поруч із пошкодженими будинками чергуватимуть патрулі поліцейських для того, щоб уникнути мародерства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія 4 листопада атакували Полтавську область, через уламки ракет поранені декілька людей, одна жінка загинула.Про це повідомив очільник Полтавщини Філіп Пронін "Станом на зараз відомо, що ушкоджень зазнало щонайменше 9 приватних будівель.На місці продовжують працювати всі відповідні служби.Дітей, які постраждали внаслідок ворожої атаки госпіталізовано. Вони перебуватимуть під наглядом лікарів. Ще у одного чоловіка відкритий перелом гомілки. Усі постраждалі отримали медичну допомогу", - йдеться в повдіомленні.Пронін зазначив, що уже сформована профільна комісія, яка обстежить всі обʼєкти і зафіксує пошкодження. Люди отримають відповідні компенсації. Також до роботи залучені фахівці Державної екологічної інспекції, вони зафіксують збитки, які ворог завдає нашій державі.Поруч із пошкодженими будинками чергуватимуть патрулі поліцейських для того, щоб уникнути мародерства.

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