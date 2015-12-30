«Динамо» очолив легендарний голкіпер

Олександр Шовковський.



Про це повідомляє сайт



Зазначається, що у суботу президент клубу представив команді виконуючого обов’язки головного тренера – Олександра Шовковського, який готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України.



Після промови Шовковського всі оплесками провели колишнього головного тренера Мірчу Луческу.



У тренерському штабі Олександра Шовковського будуть працювати Еміль Карас, Олег Гусєв та Михайло Михайлов.



Шовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли наприкінці минулого сезону Мірча Луческу вимушений був зробити операцію на нозі та перебував на лікарняному.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Обов’язки головного тренера ФК "Динамо" виконуватиме багаторічний голкіперПро це повідомляє сайт "Динамо" Зазначається, що у суботу президент клубу представив команді виконуючого обов’язки головного тренера – Олександра Шовковського, який готуватиме команду до наступних матчів у чемпіонаті України.Після промови Шовковського всі оплесками провели колишнього головного тренераУ тренерському штабі Олександра Шовковського будуть працюватитаШовковський уже виконував обов’язки головного тренера, коли наприкінці минулого сезону Мірча Луческу вимушений був зробити операцію на нозі та перебував на лікарняному.

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