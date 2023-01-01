5 листопада на Волині: гортаючи календар

Сьогодні, 5 листопада, день народження святкує заслужений артист України, концертмейстер оркестру Волинського академічного музично-драматичного театру(на фото). Вже понад пів століття свого життя Ярослав Зеленов віддав роботі у театрі.Також у цей день особисте свято відзначають журналістка, журналістката директор Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3За православним календарем 5 листопада іменини відзначають ті, кого назвали Григорій, Тимофій.вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.Цього дня у 1967 році відкрився Маневицький краєзнавчий музей.А 5 листопада 1991 року у Луцьку відбувся Форум інтелігенції Волині, на якому підтримали резолюцію Форуму Інтелігенції України щодо незалежності нашої держави, який проходив 14-15 вересня у Києві.