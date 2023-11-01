Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій «Калібрів»

Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій «Калібрів»
Пілоти повітряних сил завдали успішних ударів по Керчі, ймовірно, потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ рф – носій крилатих ракет "Калібр".

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, пише Українська правда.

"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.

Також Олещук подякував зенітникам за три збиті "Іскандер-К" увечері 4 листопада.

Нагадаємо, що в анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.

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Теги: Росія, Україна, війна
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