Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій «Калібрів»
Сьогодні, 03:51
Пілоти повітряних сил завдали успішних ударів по Керчі, ймовірно, потопили один із найсучасніших кораблів ЧФ рф – носій крилатих ракет "Калібр".
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, пише Українська правда.
"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.
Також Олещук подякував зенітникам за три збиті "Іскандер-К" увечері 4 листопада.
Нагадаємо, що в анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.
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Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, пише Українська правда.
"Сподіваюсь, ще один плавзасіб пішов услід за "Москвою"! А поки чекаємо офіційного підтвердження результатів, вкотре подякую пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за успішні удари крилатими ракетами по інфраструктурі суднобудівного заводу "Залив" у Керчі, де стояв один із найсучасніших кораблів ЧФ РФ – носій крилатих ракет "Калібр", - йдеться в повідомленні.
Також Олещук подякував зенітникам за три збиті "Іскандер-К" увечері 4 листопада.
Нагадаємо, що в анексованому Криму 4 листопада лунали вибухи, оголошували повітряну тривогу.
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