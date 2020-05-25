Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори

Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори
Україна має вести переговори з Польщею щодо блокади вантажівок на польсько-українському кордоні.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитись, вести переговори, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього ринку - ринку перевозу вантажів", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що для України Польща є ключовим транзитивним партнером, через який йде постачання всього необхідного.

"Маємо шукати баланс, і я думаю, нам це вдасться", - додав він.

Протести на кордоні Польщі

Україна порушила питання з Польщею і Європейським союзом щодо виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Зокрема Київ отримав повідомлення про ризик блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників.

Чим незадоволені польські перевізники?

Перевізники обурені нібито надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Зокрема, вони вимагають:

повернути українським перевізникам дозволи;

посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференції міністрів транспорту;

неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;

окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;

окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;

отримати доступ до системи "Шлях".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Польща, блокада, кордон, вантажівки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори
Сьогодні, 05:05
Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій «Калібрів»
Сьогодні, 03:51
Росія готова на великі втрати, аби здобути малу територіальну вигоду, – розвідка
Сьогодні, 01:53
5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
«Динамо» очолив легендарний голкіпер
04 листопад, 23:13
Схожі новини
У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – великі черги вантажівок У пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» – великі черги вантажівок
25 травень, 2020, 09:15
У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок У чергах на кордоні з Польщею стоять чимало вантажівок
01 квітень, 2020, 11:43
Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі Польські прикордонники зазнають нападів з боку Білорусі
31 липень, 07:07
На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі На Волині затримали двох чоловіків, які намагались нелегально потрапити до Польщі
29 червень, 12:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори
Сьогодні, 05:05
 0
Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій «Калібрів»
Сьогодні, 03:51
 0
Росія готова на великі втрати, аби здобути малу територіальну вигоду, – розвідка
Сьогодні, 01:53
 0
5 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
«Динамо» очолив легендарний голкіпер
04 листопад, 23:13
 0
Медіа
відео
1/8