Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори
Сьогодні, 05:05
Україна має вести переговори з Польщею щодо блокади вантажівок на польсько-українському кордоні.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитись, вести переговори, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього ринку - ринку перевозу вантажів", - заявив він.
Подоляк підкреслив, що для України Польща є ключовим транзитивним партнером, через який йде постачання всього необхідного.
"Маємо шукати баланс, і я думаю, нам це вдасться", - додав він.
Протести на кордоні Польщі
Україна порушила питання з Польщею і Європейським союзом щодо виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Зокрема Київ отримав повідомлення про ризик блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників.
Чим незадоволені польські перевізники?
Перевізники обурені нібито надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
Зокрема, вони вимагають:
повернути українським перевізникам дозволи;
посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференції міністрів транспорту;
неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;
окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
отримати доступ до системи "Шлях".
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Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитись, вести переговори, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього ринку - ринку перевозу вантажів", - заявив він.
Подоляк підкреслив, що для України Польща є ключовим транзитивним партнером, через який йде постачання всього необхідного.
"Маємо шукати баланс, і я думаю, нам це вдасться", - додав він.
Протести на кордоні Польщі
Україна порушила питання з Польщею і Європейським союзом щодо виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Зокрема Київ отримав повідомлення про ризик блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників.
Чим незадоволені польські перевізники?
Перевізники обурені нібито надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.
Зокрема, вони вимагають:
повернути українським перевізникам дозволи;
посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференції міністрів транспорту;
неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;
окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;
окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;
отримати доступ до системи "Шлях".
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