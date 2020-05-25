Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори





Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє



"Попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитись, вести переговори, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього ринку - ринку перевозу вантажів", - заявив він.



Подоляк підкреслив, що для України Польща є ключовим транзитивним партнером, через який йде постачання всього необхідного.



"Маємо шукати баланс, і я думаю, нам це вдасться", - додав він.



Протести на кордоні Польщі



Україна порушила питання з Польщею і Європейським союзом щодо виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Зокрема Київ отримав повідомлення про ризик блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників.



Чим незадоволені польські перевізники?



Перевізники обурені нібито надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.



Зокрема, вони вимагають:



повернути українським перевізникам дозволи;



посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференції міністрів транспорту;



неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;



окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;



окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;



отримати доступ до системи "Шлях".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна має вести переговори з Польщею щодо блокади вантажівок на польсько-українському кордоні.Про це заявив радник керівника Офісу президента, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону."Попри всі економічні складнощі, ми маємо спокійно до цього ставитись, вести переговори, пояснювати, що ми також зацікавлені в тому, щоб підвищувати якість цього ринку - ринку перевозу вантажів", - заявив він.Подоляк підкреслив, що для України Польща є ключовим транзитивним партнером, через який йде постачання всього необхідного."Маємо шукати баланс, і я думаю, нам це вдасться", - додав він.Україна порушила питання з Польщею і Європейським союзом щодо виконання меморандумів про пропускну спроможність українсько-польських пунктів пропуску. Зокрема Київ отримав повідомлення про ризик блокування пунктів пропуску з боку польських перевізників.Перевізники обурені нібито надмірною конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.повернути українським перевізникам дозволи;посилити для іноземних перевізників правила перевезень за Європейською конференції міністрів транспорту;неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо фінанси компанії знаходяться не на території ЄС;окрему чергу в "єЧерга" для авто на номерах ЄС;окрему чергу на всіх кордонах для порожніх фур;отримати доступ до системи "Шлях".

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