Глава МЗС Литви про «мирні угоди» з росією: наші діти проклянуть нас в окопах, які ми риємо для них
Сьогодні, 07:19
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від будь-яких мирних угод із росією, адже Кремль скористається ними лише як паузою для переозброєння.
Таку думку глава МЗС Литви висловив у соцмережі Х, передає Укрінформ.
"Для росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися". Ми небезпечно близькі до того, щоб утратити нагоду покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля і забезпечити майбутнє кількох континентів. Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них", - написав литовський міністр.
Володимир Зеленський на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції у Києві наголосив, що ніхто з західних лідерів не тисне на нього, щоб Україна сіла за стіл переговорів із росією.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, нібито представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з рф для припинення війни.
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Таку думку глава МЗС Литви висловив у соцмережі Х, передає Укрінформ.
"Для росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися". Ми небезпечно близькі до того, щоб утратити нагоду покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля і забезпечити майбутнє кількох континентів. Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них", - написав литовський міністр.
Володимир Зеленський на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції у Києві наголосив, що ніхто з західних лідерів не тисне на нього, щоб Україна сіла за стіл переговорів із росією.
Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, нібито представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з рф для припинення війни.
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