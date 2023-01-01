Глава МЗС Литви про «мирні угоди» з росією: наші діти проклянуть нас в окопах, які ми риємо для них

Глава МЗС Литви про «мирні угоди» з росією: наші діти проклянуть нас в окопах, які ми риємо для них
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс застеріг від будь-яких мирних угод із росією, адже Кремль скористається ними лише як паузою для переозброєння.

Таку думку глава МЗС Литви висловив у соцмережі Х, передає Укрінформ.

"Для росії "мирна угода" означає лише "час переозброїтися". Ми небезпечно близькі до того, щоб утратити нагоду покласти край багатовіковій імперській агресії Кремля і забезпечити майбутнє кількох континентів. Наші діти проклинатимуть нас в окопах, які ми риємо для них", - написав литовський міністр.

Володимир Зеленський на спільній з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн пресконференції у Києві наголосив, що ніхто з західних лідерів не тисне на нього, щоб Україна сіла за стіл переговорів із росією.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, нібито представники США і Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливі мирні переговори з рф для припинення війни.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Залужний вважає, що настав час розширювати категорії громадян для мобілізації
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На фронті загинув засновник і редактор рівненського видання «Горинь.інфо» Тарас Давидюк
Сьогодні, 08:00
Глава МЗС Литви про «мирні угоди» з росією: наші діти проклянуть нас в окопах, які ми риємо для них
Сьогодні, 07:19
Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори
Сьогодні, 05:05
Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій «Калібрів»
Сьогодні, 03:51
Росія готова на великі втрати, аби здобути малу територіальну вигоду, – розвідка
Сьогодні, 01:53
Схожі новини
На фронті загинув засновник і редактор рівненського видання «Горинь.інфо» Тарас Давидюк На фронті загинув засновник і редактор рівненського видання «Горинь.інфо» Тарас Давидюк
Сьогодні, 08:00
Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій «Калібрів» Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій «Калібрів»
Сьогодні, 03:51
Росія готова на великі втрати, аби здобути малу територіальну вигоду, – розвідка Росія готова на великі втрати, аби здобути малу територіальну вигоду, – розвідка
Сьогодні, 01:53
Росіяни обстріляли Полтавщину: є загибла, поранені двоє дітей Росіяни обстріляли Полтавщину: є загибла, поранені двоє дітей
04 листопад, 22:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На фронті загинув засновник і редактор рівненського видання «Горинь.інфо» Тарас Давидюк
Сьогодні, 08:00
 0
Глава МЗС Литви про «мирні угоди» з росією: наші діти проклянуть нас в окопах, які ми риємо для них
Сьогодні, 07:19
 0
Офіс президента про блокаду вантажівок на кордоні з Польщею: маємо вести переговори
Сьогодні, 05:05
 0
Повітряні сили влучили по заводу в Керчі, де стояв новітній російський носій «Калібрів»
Сьогодні, 03:51
 0
Росія готова на великі втрати, аби здобути малу територіальну вигоду, – розвідка
Сьогодні, 01:53
 0
Медіа
відео
1/8