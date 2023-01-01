Проїхав на червоний сигнал світлофора: у Луцьку спіймали п'яного водія. ВІДЕО

Проїхав на червоний сигнал світлофора: у Луцьку спіймали п'яного водія. ВІДЕО
Патрульні зупинили водія за проїзд на червоний сигнал світлофора, а той виявився нетверезим.

Про це повідомили у патрульній поліції Волині.

Сталося це вчора, 3 листопада, пізно ввечері, під час патрулювання вулицею Набережною у Луцьку. Інспектори помітили автомобіль Daewoo, керманич якого проігнорував червоний сигнал світлофора та промчав через регульований пішохідний перехід.

Поліцейські зупинили автомобіль та, поспілкувавшись з водієм, виявили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов перевірку на місці події за допомогою приладу Драгер, і результат становив 2,67 проміле.

Крім того, громадянин не зміг пред'явити охоронцям порядку чинний страховий поліс. Водія відсторонили від керування транспортним засобом та склали на нього адмінматеріали за ст. 130 (Керування у стані сп'яніння), ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонений сигнал світлофора) та ч. 1 ст. 126 (Керування без документів на право керування) КУпАП.


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Теги: Луцьк, водій, алкоголь
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