На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО

Димитрієм Байкаровим.



Про це Борис Карпус.



"Горе знову прийшло у нашу громаду. Сьогодні у скорботі назавжди попрощалися з Героєм Димитрієм Байкаровим.



Мужній воїн до останнього захищав від російського окупанта свою сім'ю, друзів та державу.



За наше мирне майбутнє



Щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя. Вічна йому пам'ять та Царство Небесне", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині сьогодні, 7 листопада, попрощалися із ГероємПро це повідомив міський голова Нововолинська"Горе знову прийшло у нашу громаду. Сьогодні у скорботі назавжди попрощалися з ГероємМужній воїн до останнього захищав від російського окупанта свою сім'ю, друзів та державу.За наше мирне майбутнє Димитрій віддав найдорожче - своє життя . Подвиг Захисника назавжди у наших серцях.Щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя. Вічна йому пам'ять та Царство Небесне", - йдеться в повідомленні.

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