На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО
Сьогодні, 16:10
На Волині сьогодні, 7 листопада, попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим.
Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Горе знову прийшло у нашу громаду. Сьогодні у скорботі назавжди попрощалися з Героєм Димитрієм Байкаровим.
Мужній воїн до останнього захищав від російського окупанта свою сім'ю, друзів та державу.
За наше мирне майбутнє Димитрій віддав найдорожче - своє життя. Подвиг Захисника назавжди у наших серцях.
Щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя. Вічна йому пам'ять та Царство Небесне", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
"Горе знову прийшло у нашу громаду. Сьогодні у скорботі назавжди попрощалися з Героєм Димитрієм Байкаровим.
Мужній воїн до останнього захищав від російського окупанта свою сім'ю, друзів та державу.
За наше мирне майбутнє Димитрій віддав найдорожче - своє життя. Подвиг Захисника назавжди у наших серцях.
Щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя. Вічна йому пам'ять та Царство Небесне", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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