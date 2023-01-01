На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО

На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО
На Волині сьогодні, 7 листопада, попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим.

Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

"Горе знову прийшло у нашу громаду. Сьогодні у скорботі назавжди попрощалися з Героєм Димитрієм Байкаровим.

Мужній воїн до останнього захищав від російського окупанта свою сім'ю, друзів та державу.

За наше мирне майбутнє Димитрій віддав найдорожче - своє життя. Подвиг Захисника назавжди у наших серцях.

Щирі співчуття родині, друзям та побратимам Героя. Вічна йому пам'ять та Царство Небесне", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО
На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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