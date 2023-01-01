Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу
Сьогодні, 15:56
У Луцькому районі працівники ДСНС ліквідували пожежу, що охопила дві господарські будівлі, й врятували від знищення вогнем житловий будинок.
Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 7 листопада, о 12:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Пірванче Горохівської громади – на території приватного домогосподарства горіла господарська споруда, вогонь поширився на суміжну будівлю й будь-якої миті міг перекинутися на житловий будинок, розташований за кілька метрів.
На місці події працювали рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини Горохова та місцевих пожежних команд селища Мар’янівка й села Підбереззя. О 13:33 вони локалізували горіння й запобігли перекиданню вогню на житловий будинок, а о 14:09 ліквідували пожежу.
Потерпілих і жертв немає. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі Волині.
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Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 7 листопада, о 12:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Пірванче Горохівської громади – на території приватного домогосподарства горіла господарська споруда, вогонь поширився на суміжну будівлю й будь-якої миті міг перекинутися на житловий будинок, розташований за кілька метрів.
На місці події працювали рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини Горохова та місцевих пожежних команд селища Мар’янівка й села Підбереззя. О 13:33 вони локалізували горіння й запобігли перекиданню вогню на житловий будинок, а о 14:09 ліквідували пожежу.
Потерпілих і жертв немає. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі Волині.
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