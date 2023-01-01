Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу

Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу
У Луцькому районі працівники ДСНС ліквідували пожежу, що охопила дві господарські будівлі, й врятували від знищення вогнем житловий будинок.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні, 7 листопада, о 12:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Пірванче Горохівської громади – на території приватного домогосподарства горіла господарська споруда, вогонь поширився на суміжну будівлю й будь-якої миті міг перекинутися на житловий будинок, розташований за кілька метрів.
Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу

На місці події працювали рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини Горохова та місцевих пожежних команд селища Мар’янівка й села Підбереззя. О 13:33 вони локалізували горіння й запобігли перекиданню вогню на житловий будинок, а о 14:09 ліквідували пожежу.
Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу

Потерпілих і жертв немає. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.
Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу
Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу

Нагадаємо, минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі у житловому секторі Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: пожежа, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Тубус від артснаряду, що успішно «прилетів» по ворогу, продають на благодійному аукціоні
Що робити волинянам із протермінованими ліками: поради фахівця
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Страйк польських перевізників: яка ситуація на волинському кордоні
Сьогодні, 16:20
На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО
Сьогодні, 16:10
Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу
Сьогодні, 15:56
Волинські медики зібрали для армії понад мільйон
Сьогодні, 15:45
Відповідь росії: НАТО відмовилося від квот на збройні сили в Європі
Сьогодні, 15:29
Схожі новини
На Волині горіли два житлові будинки На Волині горіли два житлові будинки
Сьогодні, 11:10
На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру На Волині у будинку спалахнула пожежа через морозильну камеру
01 листопад, 10:14
На Волині за добу сталося дві пожежі На Волині за добу сталося дві пожежі
29 жовтень, 13:45
На Волині військові з ТЦК врятували людей із охопленого вогнем будинку На Волині військові з ТЦК врятували людей із охопленого вогнем будинку
25 жовтень, 16:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завтра прощатимуться із Героєм Андрієм Мельничуком
Сьогодні, 16:43
 0
Нема де дівати: Україна відкриває новий табір для військовополонених
Сьогодні, 16:27
 0
Страйк польських перевізників: яка ситуація на волинському кордоні
Сьогодні, 16:20
 0
На Волині попрощалися із Героєм Димитрієм Байкаровим. ФОТО
Сьогодні, 16:10
 0
Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу
Сьогодні, 15:56
 0
Медіа
відео
1/8