Вогнеборці на Волині загасили чималу пожежу

У Луцькому районі працівники ДСНС ліквідували пожежу, що охопила дві господарські будівлі, й врятували від знищення вогнем житловий будинок.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Сьогодні, 7 листопада, о 12:56 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Пірванче Горохівської громади – на території приватного домогосподарства горіла господарська споруда, вогонь поширився на суміжну будівлю й будь-якої миті міг перекинутися на житловий будинок, розташований за кілька метрів.На місці події працювали рятувальники 9 Державної пожежно-рятувальної частини Горохова та місцевих пожежних команд селища Мар’янівка й села Підбереззя. О 13:33 вони локалізували горіння й запобігли перекиданню вогню на житловий будинок, а о 14:09 ліквідували пожежу.Потерпілих і жертв немає. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електромережі.Нагадаємо, минулої доби рятувальникиу житловому секторі Волині.