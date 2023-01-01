Відповідь росії: НАТО відмовилося від квот на збройні сили в Європі
Сьогодні, 15:29
Країни НАТО призупиняють дію Договору про звичайні збройні сили в Європі після рішення російської федерації.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
"Ситуація, в якій держави-члени НАТО – учасники Договору дотримуються його, а росія – не дотримується, була б неприйнятною", – сказано у публікації.
Запрошені до вступу в НАТО держави приєднуються до заяви.
У ніч на 7 листопада завершилася процедура виходу росії із Договору. У так званому МЗС рф заявили, що на даному етапі жодні домовленості з країнами НАТО у сфері контролю за озброєннями неможливі.
Довідково:
Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали 16 держав НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шість держав організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина). Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписанти. На цьому після закінчення Холодної війни мала базуватись архітектура глобальної та європейської безпеки.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
"Ситуація, в якій держави-члени НАТО – учасники Договору дотримуються його, а росія – не дотримується, була б неприйнятною", – сказано у публікації.
Запрошені до вступу в НАТО держави приєднуються до заяви.
У ніч на 7 листопада завершилася процедура виходу росії із Договору. У так званому МЗС рф заявили, що на даному етапі жодні домовленості з країнами НАТО у сфері контролю за озброєннями неможливі.
Довідково:
Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали 16 держав НАТО (Бельгія, Велика Британія, Німеччина, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Португалія, США, Туреччина та Франція) та шість держав організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина). Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписанти. На цьому після закінчення Холодної війни мала базуватись архітектура глобальної та європейської безпеки.
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