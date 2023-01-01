Відповідь росії: НАТО відмовилося від квот на збройні сили в Європі

Країни НАТО призупиняють дію Договору про звичайні збройні сили в Європі після рішення російської федерації.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ."Ситуація, в якій держави-члени НАТО – учасники Договору дотримуються його, а росія – не дотримується, була б неприйнятною", – сказано у публікації.Запрошені до вступу в НАТО держави приєднуються до заяви.У ніч на 7 листопада завершилася процедура виходу росії із Договору. У так званому МЗС рф заявили, що на даному етапі жодні домовленості з країнами НАТО у сфері контролю занеможливі.