На Волині сержант промишляв шантажем: заробив 130 тисяч і вирок суду





Про це інформує



Відомо, що підозрюваний від 2019 року служить в армії за контрактом. Його призначили на посаду командира відділення регламенту та ремонту систем динамічного захисту взводу спеціальних робіт ремонтної роти бронетанкового озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону.



За даними суду, він від 20 квітня 2022 до 24 серпня 2022 вимагав від солдатів перераховувати гроші на його рахунок та рахунок сестри. Якщо б солдати не переказали йому коштів - він погрожував покарати їх за вживання алкоголю.



Відомо, що постраждалими є 9 солдатів, вони переказували штаб-сержанту по 10-15 тис. грн. Тривало це чотири місяці. Загалом військового звинуватили в заволодінні 132 тис. грн.



На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він просив його суворо не карати та пообіцяв повернути гроші потерпілим.



Суд визнав штаб-сержанта винним за ч.1, ч.2 ст.190 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну. Позови про відшкодування коштів суд не розглядав.



Нагадаємо, на Волині 23-річного старшого солдата правоохоронці підозрюють у торгівлі психотропами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Штаб-сержант на Волині примусив військовослужбовців передати йому понад 130 тисяч гривень.Про це інформує ТСН з посиланням на вирок Володимир-Волинського міського суду.Відомо, що підозрюваний від 2019 року служить в армії за контрактом. Його призначили на посаду командира відділення регламенту та ремонту систем динамічного захисту взводу спеціальних робіт ремонтної роти бронетанкового озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону.За даними суду, він від 20 квітня 2022 до 24 серпня 2022 вимагав від солдатів перераховувати гроші на його рахунок та рахунок сестри. Якщо б солдати не переказали йому коштів - він погрожував покарати їх за вживання алкоголю.Відомо, що постраждалими є 9 солдатів, вони переказували штаб-сержанту по 10-15 тис. грн. Тривало це чотири місяці. Загалом військового звинуватили в заволодінні 132 тис. грн.На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він просив його суворо не карати та пообіцяв повернути гроші потерпілим.Суд визнав штаб-сержанта винним за ч.1, ч.2 ст.190 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну. Позови про відшкодування коштів суд не розглядав.Нагадаємо, на Волині 23-річного старшого солдата правоохоронціпсихотропами.

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