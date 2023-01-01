На Волині сержант промишляв шантажем: заробив 130 тисяч і вирок суду
Сьогодні, 15:14
Штаб-сержант на Волині примусив військовослужбовців передати йому понад 130 тисяч гривень.
Про це інформує ТСН з посиланням на вирок Володимир-Волинського міського суду.
Відомо, що підозрюваний від 2019 року служить в армії за контрактом. Його призначили на посаду командира відділення регламенту та ремонту систем динамічного захисту взводу спеціальних робіт ремонтної роти бронетанкового озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону.
За даними суду, він від 20 квітня 2022 до 24 серпня 2022 вимагав від солдатів перераховувати гроші на його рахунок та рахунок сестри. Якщо б солдати не переказали йому коштів - він погрожував покарати їх за вживання алкоголю.
Відомо, що постраждалими є 9 солдатів, вони переказували штаб-сержанту по 10-15 тис. грн. Тривало це чотири місяці. Загалом військового звинуватили в заволодінні 132 тис. грн.
На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він просив його суворо не карати та пообіцяв повернути гроші потерпілим.
Суд визнав штаб-сержанта винним за ч.1, ч.2 ст.190 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну. Позови про відшкодування коштів суд не розглядав.
Нагадаємо, на Волині 23-річного старшого солдата правоохоронці підозрюють у торгівлі психотропами.
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Про це інформує ТСН з посиланням на вирок Володимир-Волинського міського суду.
Відомо, що підозрюваний від 2019 року служить в армії за контрактом. Його призначили на посаду командира відділення регламенту та ремонту систем динамічного захисту взводу спеціальних робіт ремонтної роти бронетанкового озброєння і техніки ремонтно-відновлювального батальйону.
За даними суду, він від 20 квітня 2022 до 24 серпня 2022 вимагав від солдатів перераховувати гроші на його рахунок та рахунок сестри. Якщо б солдати не переказали йому коштів - він погрожував покарати їх за вживання алкоголю.
Відомо, що постраждалими є 9 солдатів, вони переказували штаб-сержанту по 10-15 тис. грн. Тривало це чотири місяці. Загалом військового звинуватили в заволодінні 132 тис. грн.
На суді підозрюваний провину визнав та розкаявся. Він просив його суворо не карати та пообіцяв повернути гроші потерпілим.
Суд визнав штаб-сержанта винним за ч.1, ч.2 ст.190 КК України. Його засудили до 1 року іспитового терміну. Позови про відшкодування коштів суд не розглядав.
Нагадаємо, на Волині 23-річного старшого солдата правоохоронці підозрюють у торгівлі психотропами.
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