«Без військового ПДФО громади обмежать підтримку ЗСУ», - Анатолій Шваб

Вилучення військового ПДФО (податкового обліку фізичних осіб) з місцевих бюджетів відобразиться на здатності місцевих органів влади надавати допомогу ЗСУ та підтримувати мешканців громад.Про це розповів голова виконкому Волинської обласної організації політичної партії «УДАРВін зазначив, що ПДФО зазвичай стягується з громадян на рівні місцевих бюджетів та передається на розвиток і підтримку різних сфер, включаючи соціальну інфраструктуру, освіту, охорону здоров'я та інше.переконаний Анатолій Шваб.Як відомо, завдяки місцевим бюджетам оперативно відновлювалася критична інфраструктура, ремонтувалося зруйноване житло, забезпечувалася робота медичної та соціальної сфер.В програмі партії «УДАР Віталія Кличка» «Україна після Перемоги. Безпека. Справедливість. Розвиток» наголошується, що важливим є посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування. Чим сильнішими будуть органи місцевого самоврядування, тим сильнішою буде держава.вважає Анатолій Шваб.