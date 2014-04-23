«Без військового ПДФО громади обмежать підтримку ЗСУ», - Анатолій Шваб

«Без військового ПДФО громади обмежать підтримку ЗСУ», - Анатолій Шваб
Вилучення військового ПДФО (податкового обліку фізичних осіб) з місцевих бюджетів відобразиться на здатності місцевих органів влади надавати допомогу ЗСУ та підтримувати мешканців громад.

Про це розповів голова виконкому Волинської обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Анатолій Шваб.

Він зазначив, що ПДФО зазвичай стягується з громадян на рівні місцевих бюджетів та передається на розвиток і підтримку різних сфер, включаючи соціальну інфраструктуру, освіту, охорону здоров'я та інше.

«Вилучення цього виду податку може призвести до скорочення бюджетних ресурсів, які використовуються для підтримки і розвитку різних сфер громадського життя, а також для забезпечення потреб ЗСУ. Зменшення видатків місцевих бюджетів може обмежити можливості громад та місцевих влад сприяти соціальному розвитку, утриманню і поліпшенню інфраструктури, наданню соціальних послуг та багатьох інших аспектів громадського життя», - переконаний Анатолій Шваб.

Як відомо, завдяки місцевим бюджетам оперативно відновлювалася критична інфраструктура, ремонтувалося зруйноване житло, забезпечувалася робота медичної та соціальної сфер.

В програмі партії «УДАР Віталія Кличка» «Україна після Перемоги. Безпека. Справедливість. Розвиток» наголошується, що важливим є посилення фінансової спроможності місцевого самоврядування. Чим сильнішими будуть органи місцевого самоврядування, тим сильнішою буде держава.

«Рішення про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів повинно бути ретельно обговорене та обґрунтоване, і враховувати інтереси всіх сторін, зокрема мешканців громад та ЗСУ, з метою забезпечення збалансованого розвитку та підтримки всіх сфер суспільного життя. Міцний тил, працююча економіка, медична, освітня, соціальна сфери – це запорука стійкості та важливий чинник нашої Перемоги. І саме це забезпечується на рівні громад. Сильні громади – сильна єдина Україна», - вважає Анатолій Шваб.

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Теги: ПДФО, військові, УДАР, Віталій Кличко, Анатолій Шваб
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