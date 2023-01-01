Сестра полеглого лучанина просить присвоїти йому Героя України

Сестра полеглого лучанина просить присвоїти йому Героя України
Президента України Володимира Зеленського закликають присвоїти звання «Герой України» посмертно Івану Бондаруку з Луцька.

Відповідну петицію на сайті глави держави розмістила сестра полеглого військовослужбовця Юлія Гурманська.

Вона закликала Зеленського присвоїти звання Герой України (посмертно) братові, хороброму захиснику, військовослужбовцю ЗСУ Бондаруку Івану Вікторовичу (05.03.1991р.н.).

Хлопець 24 лютого 2022 року поповнив ряди захисників України, куди ідуть найсміливіші та найвідданіші батьківщині люди.

«Із 30 жовтня 2022 року у складі 128-ої ГШБ Закарпаття брав участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту населення та інтересів держави, у зв’язку з віськової агресією Російської федерації проти України, безпосередньо перебував н.п Билбасівка, н.п Малинівка, н.п Миньківка Донецька області та н.п Гнаровське Запорізька область, н.п Нововознесенське, н.п Краснівка Херсонська область в районах бойових дій», - йдеться в петиції.

Загинув воїн 10 червня 2023 року на Запоріжжі.

«Іван з честю, стійкістю та незламністю виконував свій обов'язок і мріяв про перемогу над ворогом, тож просимо Вас надати йому звання Героя України посмертно», - зазначається в петиції.

Підтримати петицію можна за цим посиланням.

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Теги: загиблі, війна
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