Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда
Сьогодні, 14:16
Лучанка Софія Лех, яка проживає на вулиці Тесленка, що поряд із житловим комплексом «Яровиця», скаржиться на сусіда, який занедбав територію біля приватного будинку, що межує з її оселею.
Жінка схвильовано каже, що за парканом на сусідському подвір’ї бігають щурі. А ще сусід тримає чотирьох кіз, які розгулюють без нагляду та кидаються на перехожих. Про це Софія Лех розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.
За її словами, сусід – чоловік старшого віку, має дружину, дітей, які проживають в другій половині будинку.
«Діти намагалися вплинути на свого батька, аби він навів порядок на подвір’ї , але безрезультатно. Кози скачуть над головою, лазять по дахах сусідніх гаражів, будинків, по тому безладу перелазять на територію мого двору і «хазяйнують» там.. Ще до декрету я якось не звертала уваги на цих кіз, на той сморід, а з появою дитини, коли з нею треба виходити на прогулянки, кози просто кидаються на коляску. Якось я йшла з дитиною, кози, певно, чекали на обід, були дуже агресивні, і коза кинулась на мене. Добре, що поруч була мама, яка розігнала їх палицею… Знаєте, я не можу лишити біля дому у колясці 2-місячне немовля, бо боюся, щоб туди не заскочив щур чи коза не зачепила», - скаржиться Софія Лех.
До всього ж, з її слів, довкола сусідського подвір’я стоїть постійний сморід.
«Через сильний вітер, який був днями у Луцьку, на тому подвір’ї літали шматки бляхи, і увесь той мотлох. Це ще добре, що той метал не впав нікому на голову», - з жахом розповіла лучанка.
Журналісти ВолиньPost побували на вулиці Тесленка, де мешкає Софія та її сусід. Територія будинку і справді захаращена металобрухтом, картоном, дошками, а кози спокійно гріються на сонці на височенній купі безладу.
З’ясувалося, що у будинку мешкають Надія Дмитрівна та Микола Якович Гладченки.
За відчиненими у будинок дверима видно, що і всередині порядку нема: під стелю накладені коробки та дошки.
«Наші кози, як коти, хороші, не кусаються. Ми тримаємо їх вже багато років, ще як діти наші були малі. Але раз ви кажете, що антисанітарія, то ми держати їх не будемо», - каже Надія Дмитрівна представникам муніципальної варти, яку викликала Софія Лех.
Її чоловік 87-річний Микола Якович розповів, що збирався вже давно навести лад у дворі.
«Я помаленьку наводжу порядок на подвір’ї, мав прибрати сьогодні-завтра. А козу за трохи та й продам, тих менших заріжу, а ту старшу то продам чи подарую кому», - пообіцяв він.
Представники муніципальної варти повідомили Миколу Гладченка, що складають на нього три протоколи за самовільне розміщення конструкцій на території загального користування, забруднення нечистотами та вигул кіз поза межами утримання. Вони також зауважили, що вже неодноразово складали адміністративні матеріали на пенсіонера. Але чи оштрафують його цього разу – вирішуватиме адміністративна комісія.
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Жінка схвильовано каже, що за парканом на сусідському подвір’ї бігають щурі. А ще сусід тримає чотирьох кіз, які розгулюють без нагляду та кидаються на перехожих. Про це Софія Лех розповіла Інформаційному агентству ВолиньPost.
За її словами, сусід – чоловік старшого віку, має дружину, дітей, які проживають в другій половині будинку.
«Діти намагалися вплинути на свого батька, аби він навів порядок на подвір’ї , але безрезультатно. Кози скачуть над головою, лазять по дахах сусідніх гаражів, будинків, по тому безладу перелазять на територію мого двору і «хазяйнують» там.. Ще до декрету я якось не звертала уваги на цих кіз, на той сморід, а з появою дитини, коли з нею треба виходити на прогулянки, кози просто кидаються на коляску. Якось я йшла з дитиною, кози, певно, чекали на обід, були дуже агресивні, і коза кинулась на мене. Добре, що поруч була мама, яка розігнала їх палицею… Знаєте, я не можу лишити біля дому у колясці 2-місячне немовля, бо боюся, щоб туди не заскочив щур чи коза не зачепила», - скаржиться Софія Лех.
До всього ж, з її слів, довкола сусідського подвір’я стоїть постійний сморід.
«Через сильний вітер, який був днями у Луцьку, на тому подвір’ї літали шматки бляхи, і увесь той мотлох. Це ще добре, що той метал не впав нікому на голову», - з жахом розповіла лучанка.
Журналісти ВолиньPost побували на вулиці Тесленка, де мешкає Софія та її сусід. Територія будинку і справді захаращена металобрухтом, картоном, дошками, а кози спокійно гріються на сонці на височенній купі безладу.
З’ясувалося, що у будинку мешкають Надія Дмитрівна та Микола Якович Гладченки.
За відчиненими у будинок дверима видно, що і всередині порядку нема: під стелю накладені коробки та дошки.
«Наші кози, як коти, хороші, не кусаються. Ми тримаємо їх вже багато років, ще як діти наші були малі. Але раз ви кажете, що антисанітарія, то ми держати їх не будемо», - каже Надія Дмитрівна представникам муніципальної варти, яку викликала Софія Лех.
Її чоловік 87-річний Микола Якович розповів, що збирався вже давно навести лад у дворі.
«Я помаленьку наводжу порядок на подвір’ї, мав прибрати сьогодні-завтра. А козу за трохи та й продам, тих менших заріжу, а ту старшу то продам чи подарую кому», - пообіцяв він.
Представники муніципальної варти повідомили Миколу Гладченка, що складають на нього три протоколи за самовільне розміщення конструкцій на території загального користування, забруднення нечистотами та вигул кіз поза межами утримання. Вони також зауважили, що вже неодноразово складали адміністративні матеріали на пенсіонера. Але чи оштрафують його цього разу – вирішуватиме адміністративна комісія.
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