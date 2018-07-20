Кози на дахах гаражів, щурі та нереальний сморід: лучанка скаржиться на сусіда

Лучанка, яка проживає на вулиці Тесленка, що поряд із житловим комплексом «Яровиця», скаржиться на сусіда, який занедбав територію біля приватного будинку, що межує з її оселею.Жінка схвильовано каже, що за парканом на сусідському подвір’ї бігають щурі. А ще сусід тримає чотирьох кіз, які розгулюють без нагляду та кидаються на перехожих. Про це Софія Лех розповілаЗа її словами, сусід – чоловік старшого віку, має дружину, дітей, які проживають в другій половині будинку.До всього ж, з її слів, довкола сусідського подвір’я стоїть постійний сморід.Журналісти ВолиньPost побували на вулиці Тесленка, де мешкає Софія та її сусід. Територія будинку і справді захаращена металобрухтом, картоном, дошками, а кози спокійно гріються на сонці на височенній купі безладу.З’ясувалося, що у будинку мешкаютьтаЗа відчиненими у будинок дверима видно, що і всередині порядку нема: під стелю накладені коробки та дошки.Її чоловік 87-річний Микола Якович розповів, що збирався вже давно навести лад у дворі.Представники муніципальної варти повідомили Миколу Гладченка, що складають на нього три протоколи за самовільне розміщення конструкцій на території загального користування, забруднення нечистотами та вигул кіз поза межами утримання. Вони також зауважили, що вже неодноразово складали адміністративні матеріали на пенсіонера. Але чи оштрафують його цього разу – вирішуватиме адміністративна комісія.