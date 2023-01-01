Школярі у Луцьку зібрали гроші на ремонт авто для ЗСУ

Школярі у Луцьку зібрали гроші на ремонт авто для ЗСУ
Дітлахи у Луцьку зібрали гроші на ремонт машини для військових – 23 тисячі гривень. Ці кошти школярі передали працівникам СТО.

Про це повідомляє Суспільне.

Гроші школярі збирали на імпровізованому блокпосту. Зараз збір коштів на автодорозі діти припинили, бо батьки отримали попередження від поліцейських про порушення правил дорожнього руху.

Школярі розпочали збирати гроші на потреби військових у червні 2022 року на вулиці Карпенка-Карого, розповів 14-річний школяр Матвій Максимюк. До його ініціативи приєдналися друзі та двоюрідна дев'ятирічна сестра Софія Стрикова.

Необхідну суму діти зібрали орієнтовно за два тижні. Усі кошти передали працівникам СТО.

Автомобіль ремонтуватимуть для потреб 66 бригади. Зі слів працівника СТО Олександра, машину волонтери привезли із Литви, вона потребує значного ремонту.
Школярі у Луцьку зібрали гроші на ремонт авто для ЗСУ

"Ці кошти дуже допоможуть. З кожним днем все тяжче і тяжче збирати на реставрацію таких автомобілів. Бували такі випадки, що не було звідки узяти, все, і тут хоп, дзвонить Тарас — дітвора назбирала 20 тисяч. Це дуже приємно, що в нас є такі діти", — говорить Олександр.

Як розповів керівник благодійного фонду "З рук в руки" Тарас Кравчук, діти звернулися до нього самостійно у соцмережах і рік тому вперше долучилися до збору на автівку.

"Вони постійно стежать за потребами військових і використанням зібраних грошей, — каже Тарас Кравчук. — У них було два самостійних проєкти, які вони самі повністю закрили. Збирали на бінокуляр нічого бачення і рації. сума 50 тисяч. Це їхній розвиток і в майбутньому, я думаю, що Матвій і його команда будуть нашою опорою".
Школярі у Луцьку зібрали гроші на ремонт авто для ЗСУ

Як розповіла керівниця сектору ювенальної превенції Нацполіції в області Інна Остапович, безпека дітей має бути в пріоритеті.

"Це дуже добре, що діти долучаються до зборів коштів, що вони наближають перемогу, але це є проїжджа частина, можуть бути різні ситуації. Тому пропоную дітям, можливо, збирати кошти в інших місцях. Батьки теж повинні розуміти, що вони напряму несуть відповідальність за життя і здоров’я дитини, за це настає відповідальність", — зазначила Інна Остапович.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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