На Рівненщині зафіксували новий підвид COVID-штаму Омікрон – «Арктур»
Сьогодні, 14:00
На Рівненщині зафіксували новий підвид штаму Omicron - «Арктур».
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Його виявили на території Дубенського району.
"Цей субваріант COVID-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом.
Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.
Арктур викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м`язову слабкість. А також додає новий симптом - сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах", - йдеться в повідомленні.
Проте, зазначається, причин для паніки немає. Адже ВООЗ оцінює його "серйозність", як низьку.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Його виявили на території Дубенського району.
"Цей субваріант COVID-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом.
Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.
Арктур викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м`язову слабкість. А також додає новий симптом - сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах", - йдеться в повідомленні.
Проте, зазначається, причин для паніки немає. Адже ВООЗ оцінює його "серйозність", як низьку.
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