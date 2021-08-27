На Рівненщині зафіксували новий підвид COVID-штаму Омікрон – «Арктур»

На Рівненщині зафіксували новий підвид COVID-штаму Омікрон – «Арктур»
На Рівненщині зафіксували новий підвид штаму Omicron - «Арктур».

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Його виявили на території Дубенського району.

"Цей субваріант COVID-штаму Омікрон, вперше виявлений у січні 2023 року в Індії, швидко поширився світом.

Характеризується дещо підвищеним рівнем заразності, що в 1,2 рази більший, ніж близький штам Kraken.

Арктур викликає у пацієнтів багато симптомів, притаманних для попередніх варіантів COVID-19: високу температуру, кашель, біль у горлі, м`язову слабкість. А також додає новий симптом - сверблячий кон’юнктивіт (рожеве око) без гною, але з відчуттям липкості в очах", - йдеться в повідомленні.

Проте, зазначається, причин для паніки немає. Адже ВООЗ оцінює його "серйозність", як низьку.


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Теги: Коронавірус, Рівненщина
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