Курсант на Волині «погорів» на торгівлі дурманом

На Волині 23-річного старшого солдата правоохоронці підозрюють у торгівлі психотропами.Про це у фейсбуці інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру курсанту військової академії за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин (ч.2 ст.307 КК України).За даними слідства, 23-річний старший солдат налагодив у Володимирському районі на Волині канал постачання психотропної речовини «PVP».Встановлено, що кристалічну речовину він, розфасовував у zip-пакети та систематично продавав клієнтам неподалік зупинки громадського транспорту. За свої послуги отримував грошові кошти, які коливались від 1000 до 4 000 гривень. Правоохоронці задокументували декілька таких фактів.Викрили курсанта у Нововолинську – під час чергової незаконної оборудки. Його затримали у порядку ст.208 КПК України.Наразі йому обрано запобіжний захід.Досудове розслідування здійснюють слідчі районного відділу поліції за оперативного супроводу управління боротьби із наркотиками ГУ НП.