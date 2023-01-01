Курсант на Волині «погорів» на торгівлі дурманом

Курсант на Волині «погорів» на торгівлі дурманом
На Волині 23-річного старшого солдата правоохоронці підозрюють у торгівлі психотропами.

Про це у фейсбуці інформує Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру курсанту військової академії за фактом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин (ч.2 ст.307 КК України).

За даними слідства, 23-річний старший солдат налагодив у Володимирському районі на Волині канал постачання психотропної речовини «PVP».

Встановлено, що кристалічну речовину він купував у невідомої особи, розфасовував у zip-пакети та систематично продавав клієнтам неподалік зупинки громадського транспорту. За свої послуги отримував грошові кошти, які коливались від 1000 до 4 000 гривень. Правоохоронці задокументували декілька таких фактів.

Викрили курсанта у Нововолинську – під час чергової незаконної оборудки. Його затримали у порядку ст.208 КПК України.

Наразі йому обрано запобіжний захід.

Досудове розслідування здійснюють слідчі районного відділу поліції за оперативного супроводу управління боротьби із наркотиками ГУ НП.

Довідково:

Санкція статті передбачає від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


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Теги: наркотики, Волинь
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