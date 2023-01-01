Волинські медики зібрали для армії понад мільйон

Працівники Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб впродовж цього року зібрали для потреб Сил оборони понад мільйон гривень.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Працівники ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (далі Центр), а також його структурні підрозділи другий рік допомагають ЗСУ.Із березня 2022 року вони переказують частину заробітку на підтримку українських захисників. Також, з перших днів війни медики роблять індивідуальні пожертви на закупівлю необхідних речей та обладнання для ЗСУ, беруть участь у благодійних акціях та допомагають у зборі харчів для мешканців регіонів, де тривають бойові дії.Зокрема, за 9 місяців поточного року працівники Центру зібрали понад мільйон гривень. Більше половини цієї суми переказано для Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, решту – розподілили у вигляді адресної допомоги для колег та їх рідних, які нині відстоюють незалежність і територіальну цілісність України у складі різних підрозділів.Нагадаємо, дітлахи у Луцькуна ремонт машини для військових – 23 тисячі гривень. Ці кошти школярі передали працівникам СТО.