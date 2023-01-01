Волинські медики зібрали для армії понад мільйон

Волинські медики зібрали для армії понад мільйон
Працівники Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб впродовж цього року зібрали для потреб Сил оборони понад мільйон гривень.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
Працівники ДУ «Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» (далі Центр), а також його структурні підрозділи другий рік допомагають ЗСУ.

Із березня 2022 року вони переказують частину заробітку на підтримку українських захисників. Також, з перших днів війни медики роблять індивідуальні пожертви на закупівлю необхідних речей та обладнання для ЗСУ, беруть участь у благодійних акціях та допомагають у зборі харчів для мешканців регіонів, де тривають бойові дії.
Волинські медики зібрали для армії понад мільйон

Зокрема, за 9 місяців поточного року працівники Центру зібрали понад мільйон гривень. Більше половини цієї суми переказано для Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, решту – розподілили у вигляді адресної допомоги для колег та їх рідних, які нині відстоюють незалежність і територіальну цілісність України у складі різних підрозділів.

Нагадаємо, дітлахи у Луцьку зібрали гроші на ремонт машини для військових – 23 тисячі гривень. Ці кошти школярі передали працівникам СТО.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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