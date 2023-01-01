Аналог 911 на Волині має запрацювати вже наступного року

Служба 112 – єдиний номер для повідомлень про надзвичайні ситуації – в усіх регіонах України має запрацювати вже до кінця 2024 року.Про це в телеграмі повідомляє пресслужба МВС.Чотири місяці тому в Україні запровадили Службу 112 – єдиний номер для повідомлень про надзвичайні ситуації. Спочатку лінія була доступна для мешканців столиці, а вже з вересня повноцінно запрацювала і в Київській області.За цей час надійшло майже 280 тисяч викликів. 15% з них перенаправили до відповідних підрозділів. Близько 85% викликів були інформативно-консультаційного характеру та не потребували екстреного реагування.Запуск лінії 112 дозволив розвантажити операторів екстрених служб від непрофільних дзвінків. Так вони можуть швидше передати фахівцям інформацію, яка потребує негайного реагування.«Ми реалізуємо проєкти безбар’єрного середовища, враховуємо потреби кожного громадянина і прагнемо зробити наші сервіси зручнішими. Тому на лінію 112 також можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мовлення, скориставшись відеозв’язком», - кажуть у МВС.Упродовж чотирьох місяців оператори 112 опрацювали майже 4 тисячі викликів жестовою мовою.«Запуск Служби 112 - важливий крок із наближення до стандартів ЄС. Ми активно співпрацюємо з нашими іноземними партнерами для розширення системи по всій державі. Плануємо, що до завершення 2024 року сервіс 112 стане доступним у всіх регіонах України», - зазначили у пресслужбі МВС.Важливо: спецлінії 101, 102, 103 та 104 і надалі продовжують працювати та приймати телефонні звернення громадян.