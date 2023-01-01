ЗСУ знищили центр, де окупанти вчили операторів дронів
Сьогодні, 18:25
Збройні сили України завдали ракетного удару по центру у Донецьку, де росіяни навчали військових операторів дронів.
Про це повідомляє телеграмканал Український інформаційний центр.
Вдень у центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух.
За даними місцевих пабліків і воєнкорів, під ударом опинився «Республіканський центр безпілотних систем», який займався підготовкою військових операторів дронів. Він розташований на вулиці Челюскінців, 49.
Є повідомлення про загиблих і поранених, але їх кількість не уточнюють. Зазначають лише, що по центру нібито вдарили з HIMARS.
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Про це повідомляє телеграмканал Український інформаційний центр.
Вдень у центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух.
За даними місцевих пабліків і воєнкорів, під ударом опинився «Республіканський центр безпілотних систем», який займався підготовкою військових операторів дронів. Він розташований на вулиці Челюскінців, 49.
Є повідомлення про загиблих і поранених, але їх кількість не уточнюють. Зазначають лише, що по центру нібито вдарили з HIMARS.
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