ЗСУ знищили центр, де окупанти вчили операторів дронів

Збройні сили України завдали ракетного удару по центру у Донецьку, де росіяни навчали військових операторів дронів.Про це повідомляє телеграмканал Український інформаційний центр.Вдень у центрі окупованого Донецька пролунав потужний вибух.За даними місцевих пабліків і воєнкорів, під ударом опинився «Республіканський центр безпілотних систем», який займався підготовкою військових операторів дронів. Він розташований на вулиці Челюскінців, 49.Є повідомлення про загиблих і поранених, але їх кількість не уточнюють. Зазначають лише, що по центру нібито вдарили з HIMARS.