Зниклу лучанку, яку поліція шукала два дні, знайшли

Зниклу лучанку, яку поліція шукала два дні, знайшли
39-річну лучанку Валентину Марценюк, 1984 року народження, яку з неділі, 5 листопада, розшукувала поліція, знайшли.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Розшукати зниклу лучанку вдалося оперативникам Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області. Із жінкою все гаразд, її здоров'ю нічого не загрожує.

Як повідомлялося напередодні, жінка 5 листопада близько 16-ої години їхала тролейбусом №15 в напрямку місця проживання, однак додому не повернулась.

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Теги: поліція, розшук, Луцьк
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