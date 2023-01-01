Зниклу лучанку, яку поліція шукала два дні, знайшли

Валентину Марценюк, 1984 року народження, яку з неділі, 5 листопада, розшукувала поліція, знайшли.



Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Розшукати зниклу лучанку вдалося оперативникам Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області. Із жінкою все гаразд, її здоров'ю нічого не загрожує.



Як повідомлялося напередодні, жінка 5 листопада близько 16-ої години їхала тролейбусом №15 в напрямку місця проживання, однак додому не повернулась.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 39-річну лучанку, 1984 року народження, яку з неділі, 5 листопада,, знайшли.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Розшукати зниклу лучанку вдалося оперативникам Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області. Із жінкою все гаразд, її здоров'ю нічого не загрожує.Як повідомлялося напередодні, жінка 5 листопада близько 16-ої години їхала тролейбусом №15 в напрямку місця проживання, однак додому не повернулась.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію