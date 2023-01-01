Зниклу лучанку, яку поліція шукала два дні, знайшли
Сьогодні, 19:16
39-річну лучанку Валентину Марценюк, 1984 року народження, яку з неділі, 5 листопада, розшукувала поліція, знайшли.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Розшукати зниклу лучанку вдалося оперативникам Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області. Із жінкою все гаразд, її здоров'ю нічого не загрожує.
Як повідомлялося напередодні, жінка 5 листопада близько 16-ої години їхала тролейбусом №15 в напрямку місця проживання, однак додому не повернулась.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Розшукати зниклу лучанку вдалося оперативникам Луцького районного управління поліції ГУНП у Волинській області. Із жінкою все гаразд, її здоров'ю нічого не загрожує.
Як повідомлялося напередодні, жінка 5 листопада близько 16-ої години їхала тролейбусом №15 в напрямку місця проживання, однак додому не повернулась.
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