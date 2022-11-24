На Волині 66 переселенців отримали ваучери на навчання

На Волині 66 переселенців отримали ваучери на навчання
З початку 2023 року на Волині видали 66 ваучерів на навчання для внутрішньо переміщених осіб.

Серед них жителі Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Київської та Черкаської областей, - повідомляють у Волинській ОВА.

Як зазначає директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин, для підтримки конкурентоспроможності на ринку праці, внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи мають змогу отримати ваучер на навчання. Як результат, можна опанувати нову професію або спеціальність, удосконалити раніше здобуті знання та вміння.

Зокрема, цьогоріч в області видано 58 ваучерів для здобуття вищої освіти за такими спеціальностями:
- архітектура та містобудування;
- будівництво та цивільна інженерія; дошкільна освіта;
- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
- інженерія програмного забезпечення; маркетинг;
- медсестринство;
- підприємництво та торгівля;
- соціальна робота;
- туризм і рекреація;
- цивільна безпека.

Ще 8 - для перепідготовки та підвищення кваліфікації за робітничими професіями, серед яких: водій автотранспортних засобів, кравець, кухар, електрогазозварник, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва.

Загалом станом на 6 листопада 2023 р. Волинський обласний центр зайнятості оплатив навчання за ваучером для 51 внутрішньо переміщеної особи на суму майже 1 млн 260 тис. грн.

Довідково: Ваучери на навчання – це можливість отримати безкоштовну освіту за 124 спеціальностями у більшості провідних закладів України. З початку року ваучер на навчання отримали понад 15 тисяч осіб, з них 3 200 - це ВПО. Загальна сума витрат становить 178 млн грн. Програму реалізує Державна служба зайнятості України.
☝️Скористатися ваучером на навчання можуть: люди віком старше 45 років, ВПО, звільнені з військової служби, учасники бойових дій, особи з інвалідністю, особи, які отримали поранення внаслідок військової агресії, особи, які були позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

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Теги: Волинь, Луцьк, ВПО, навчання
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